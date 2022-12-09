Hayat Hafızanın 45inci bölümü yayında Almanyada Darbe Girişimi
AKTÜEL

Hafıza'nın 45'inci bölümü yayında: Almanya'da Darbe Girişimi

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 45'inci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "Almanya'da Darbe Girişimi" konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 45inci bölümü yayında: Almanyada Darbe Girişimi
Hafıza'nın 45'inci bölümü yayında: Almanya'da Darbe Girişimi

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "Almanya'da Darbe Girişimi" konusunu masaya yatırdı.

Programın 45'inci bölümünü izlemek için:


Hafıza'nın 43'üncü bölümü yayında: Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan
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Hafıza'nın 43'üncü bölümü yayında: Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan

Kılıçdaroğlu neden para arıyor?
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Kılıçdaroğlu neden para arıyor?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 42'nci bölümünde Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine değindi. Kaynak, 'Türkiye hiç paraya ihtiyacım var diye sokağa çıkmadı. Niye buluyorsun bu parayı? Yüzde kaç faizle?' diyerek tepki gösterirken Gazeteci Ersin Çelik, 'Türkiye tam yeni bir merkez olma aşamasındayken sen bu ülkeyi götürüp tefecilere teslim edeceksin.' sözleriyle eleştirdi.

İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
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İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı.


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Hafızanın 45inci bölümü yayında: Almanyada Darbe Girişimi

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