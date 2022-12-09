Hafıza'nın 45'inci bölümü yayında: Almanya'da Darbe Girişimi

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde 'Almanya'da Darbe Girişimi' konusunu masaya yatırdı.Programın 45'inci bölümünü izlemek için: HAYAT Hafıza'nın 43'üncü bölümü yayında: Farklı bir bakış açısıyla İran ve Azerbaycan OYNAT 00:59 Kılıçdaroğlu neden para arıyor? Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 42'nci bölümünde Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine değindi. Kaynak, 'Türkiye hiç paraya ihtiyacım var diye sokağa çıkmadı. Niye buluyorsun bu parayı? Yüzde kaç faizle?' diyerek tepki gösterirken Gazeteci Ersin Çelik, 'Türkiye tam yeni bir merkez olma aşamasındayken sen bu ülkeyi götürüp tefecilere teslim edeceksin.' sözleriyle eleştirdi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2241273'); PID2.render('pid#comment-count-2241273'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:26 İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2236338'); PID2.render('pid#comment-count-2236338'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder