Hafıza'nın 45'inci bölümü yayında: Almanya'da Darbe Girişimi

Gündem

Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın gündeme getirdiği mühimmata "cemaate selam" yazıldığı iddiasını yalanladı. Bakan Akar, "Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" dedi.