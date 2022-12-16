Hayat Hafızanın 46ıncı bölümü yayında ABDnin Keşfi Ve Yalanları
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Hafıza'nın 46'ıncı bölümü yayında: ABD'nin Keşfi Ve Yalanları

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 46'ıncı bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "ABD'nin Keşfi Ve Yalanları" konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 46ıncı bölümü yayında: ABDnin Keşfi Ve Yalanları
Hafıza'nın 46'ıncı bölümü yayında: ABD'nin Keşfi Ve Yalanları

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "ABD'nin Keşfi Ve Yalanları" konusunu masaya yatırdı.

Programın 46'ıncı bölümünü izlemek için:


Hafıza'nın 45'inci bölümü yayında: Almanya'da Darbe Girişimi
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Hafıza'nın 45'inci bölümü yayında: Almanya'da Darbe Girişimi

Ersin Çelik: Vizyon değil İmamoğlu'nun havada kalan eli tartışıldı
OYNAT 00:59
Ersin Çelik: Vizyon değil İmamoğlu'nun havada kalan eli tartışıldı
Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 45'inci bölümünde Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, CHP'nin geçtiğimiz günlerde düzenlendiği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programını değerlendirdi. Çelik, “Kimse de zerre heyecan yoktu. Aksine bir kompleks içindeydiler. Ezilmişlerdi. ABD'den ithal danışman, zoomla bağlandı, bir İngilizce tercüme bile yapamadılar.' dedi. Ayrıca ABD'den danışmanlarını getiremeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dakileri de getiremediğini belirterek, “Vizyon projemi açıklayacağım diyorsun, Türkiye kamuoyu İBB başkanının elinin sıkılmamasını konuşuyor' dedi.

Kılıçdaroğlu neden para arıyor?
OYNAT 00:59
Kılıçdaroğlu neden para arıyor?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 42'nci bölümünde Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine değindi. Kaynak, 'Türkiye hiç paraya ihtiyacım var diye sokağa çıkmadı. Niye buluyorsun bu parayı? Yüzde kaç faizle?' diyerek tepki gösterirken Gazeteci Ersin Çelik, 'Türkiye tam yeni bir merkez olma aşamasındayken sen bu ülkeyi götürüp tefecilere teslim edeceksin.' sözleriyle eleştirdi.

İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
OYNAT 00:26
İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı.


10 saat boyunca salladı

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