Hayat Hafızanın 50nci bölümü yayında Altılı masa nereye savruluyor?
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Hafıza'nın 50'nci bölümü yayında: Altılı masa nereye savruluyor?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 50'nci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "Altılı masa nereye savruluyor?" konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 50nci bölümü yayında: Altılı masa nereye savruluyor?
​Hafıza'nın 50'nci bölümü yayında: Altılı masa nereye savruluyor?.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "Altılı masa nereye savruluyor?" konusunu masaya yatırdı.

Programın 50'nci bölümünü izlemek için:

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Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 45'inci bölümünde Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, CHP'nin geçtiğimiz günlerde düzenlendiği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programını değerlendirdi. Çelik, “Kimse de zerre heyecan yoktu. Aksine bir kompleks içindeydiler. Ezilmişlerdi. ABD'den ithal danışman, zoomla bağlandı, bir İngilizce tercüme bile yapamadılar.' dedi. Ayrıca ABD'den danışmanlarını getiremeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dakileri de getiremediğini belirterek, “Vizyon projemi açıklayacağım diyorsun, Türkiye kamuoyu İBB başkanının elinin sıkılmamasını konuşuyor' dedi.
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