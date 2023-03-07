Hafıza'nın 55'inci bölümü yayında: Akşener neden geri döndü?
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönüş nedenini masaya yatırdı.
Programın 55'inci bölümünü izlemek için:
#Hafıza
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
#Meral Akşener
1 saat önce
Hafıza'nın 55'inci bölümü yayında: Akşener neden geri döndü?
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