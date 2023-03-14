Hafıza'nın 56'ncı bölümü yayında: ABD'de bankalar iflasın eşiğinde.
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde ABD'de bir bir iflas etmeye başlayan bankaları masaya yatırdı.
Programın 56'ncı bölümünü izlemek için:
#Hafıza
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
1 saat önce
Hafıza'nın 56'ncı bölümü yayında: ABD'de bankalar iflasın eşiğinde
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