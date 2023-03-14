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Hayat

Hafıza'nın 56'ncı bölümü yayında: ABD'de bankalar iflasın eşiğinde

Yeni Şafak ve TVNET'in ortak yapımı Hafıza programının 56'ncı bölümü yayımlandı. Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, ABD'de bir bir iflas etmeye başlayan bankaları konuştu.

23:30 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Hafıza'nın 56'ncı bölümü yayında: ABD'de bankalar iflasın eşiğinde.

Hafıza'nın 56'ncı bölümü yayında: ABD'de bankalar iflasın eşiğinde.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde ABD'de bir bir iflas etmeye başlayan bankaları masaya yatırdı.


Programın 56'ncı bölümünü izlemek için:


#Hafıza
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
1 saat önce
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Hafıza'nın 56'ncı bölümü yayında: ABD'de bankalar iflasın eşiğinde
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