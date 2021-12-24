Hafıza'nın beşinci bölümü yayında: Ekonomik saldırıların savuşturulması

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde, 'Ekonomik saldırıların savuşturulması' konusunu masaya yatırdı.
Programın beşinci bölümünü izlemek için:
Serinin "Türkiye'nin 98 yıllık kalkınma mücadelesi" konulu yayınını izlemek için tıklayınız
Serinin "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı" konulu ilk yayınını izlemek için tıklayınız...
Serinin "Türk Devlet Teşkilatı" konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız...
Serinin "Küresel düzen ve paranın sahipleri" konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız...