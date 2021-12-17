Hayat Hafızanın dördüncü bölümü yayında Türkiyenin 98 yıllık kalkınma mücadelesi
AKTÜEL

Hafıza'nın dördüncü bölümü yayında: Türkiye'nin 98 yıllık kalkınma mücadelesi

Yeni Şafak'ın yeni canlı yayın serisi Hafıza'nın dördüncü bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, 'Türkiye'nin 98 yıllık kalkınma mücadelesi' konusunu masaya yatırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın dördüncü bölümü yayında: Türkiyenin 98 yıllık kalkınma mücadelesi
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde, 'Türkiye'nin 98 yıllık kalkınma mücadelesi' konusunu masaya yatırdı.

Programın dördüncü bölümünü canlı izlemek için:



Serinin "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı" konulu ilk yayınını izlemek için tıklayınız...

Serinin "Türk Devlet Teşkilatı" konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız...

Serinin "Küresel düzen ve paranın sahipleri" konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız...

“Öyle bir sistem kurdular ki 1854’te aldığımız borç hiç bitmedi”
OYNAT 05:35
“Öyle bir sistem kurdular ki 1854’te aldığımız borç hiç bitmedi”
Yeni Şafak'ın yeni canlı yayın serisi Hafıza'nın üçüncü bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, 'küresel düzen ve paranın sahipleri' konusunu masaya yatırdı. Paranın sahiplerinin ellerindeki gücü bırakmamak için her yola başvuracağını ve ilk iş olarak da iktidarı değiştireceğini vurgulayan Sanat Tarihçisi - Arkeolog Kaynak, Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanan Baltalimanı Antlaşması'nın önemine vurgu yaptı.

Siyasi ayaklanma tehdidi altında imzalanan antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin vergi alamadığını, dışarıya satışı yasak ürünlerin satışına onay vermek zorunda kaldığını ve bu nedenle de ekonominin oldukça zayıfladığını ifade eden Kaynak, “Osmanlı'nın bütçesi bitince İngilizlerden borç almak zorunda kaldı. İngilizler'de de para yok, onlar da paranın sahiplerinden aldı. Şu ana kadar borcumuz bitmedi. Bugün bütün ülkeler aynı tabloda, biz oyunun farkına varıp direniyoruz.” diye konuştu. Kaynak, sözlerinin devamında, borcun zamanla azaldığını fakat yaşanan iç karışıklıklar, dünya savaşı ve devletin yıkılmasıyla yeniden nasıl katlandığını anlattı.

İbrahim Ufuk Kaynak: Hiçbir zaman bir araya gelememiş şu ülkeleri tek masada oturtmayı başaran Türkiye'nin lideridir
OYNAT 00:30
İbrahim Ufuk Kaynak: Hiçbir zaman bir araya gelememiş şu ülkeleri tek masada oturtmayı başaran Türkiye'nin lideridir
Hafıza'nın ikinci bölümünde Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, Türk Devlet Teşkilatı'nı konuştu. Kaynak, 'Binlerce yıldır hiçbir zaman bir araya gelememiş şu ülkelerin hepsini bir masaya oturmayı başartan da, Türkiye ve Türkiye'nin lideridir. Bu çok büyük bir süreçti. Nasıl bir sıkıntılı süreçti biliyor musunuz Ersin Bey? Ne zaman Türkiye'den Orta Asya'da herhangi bir cumhuriyete gitmeye kalksa devlet başkanı, o gün Türkiye'de bombalar patlıyor. Yer yerinden oynuyordu.' ifadelerini kullandı.

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