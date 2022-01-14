Hafıza'nın sekizinci bölümü yayında: Küresel sistem çökerse ne olur?

İbrahim Ufuk Kaynak İBB'nin vaadini hatırlattı: Deyin ki "bize böyle bir sözün vardı niye unuttunuz?"

Hafıza'nın 4'üncü bölümü dün akşam yayınlandı. Ersin Çelik'in sorularını yanıtlayan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, sıra dışı yorumlarıyla Yeni Şafak YouTube ve Yeni Şafak Facebook kanallarından izleyenlerle buluştu. Kaynak, İBB'nin seçim vaatlerinden birini hatırlatarak, '3'üncü yıla giriyoruz. Muhtaç olan ailelere söylüyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği sözü hatırlatın kendisine.



'Her muhtaç aileye 6 bin lira ile 13 bin lira arasında para vereceğim' dedi. Sorun, hatırlatın ve kendisine. Sordular, dediler ki 'olur mu?' Başkan da, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yüzde 3'ü' dedi. Gidin ne olur isteyin. Deyin ki 'bize böyle bir sözün vardı. Niye unuttunuz?' diye konuştu.