Hafta sonu gökyüzü aydınlanacak

Meteor yağmurunun Kayseri’de Erciyes Dağı’nda, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de hava muhalefetinin olmadığı şehir dışındaki yüksek bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebileceği belirtildi.
Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, hafta sonu yaşanacak yoğun meteor (gök taşı) yağmurunun ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebileceğini belirtti.
IŞIKLARDAN UZAĞA GİDİN
Tanrıver, yıldız kaymasının bir meteor oluşumu, Perseid (Perse) meteor yağmurunun ise Perseus’dan (Takımyıldızı) çıkan meteorlar olduğunu söyledi. Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak yoğun meteor yağmurunu 12-13 Ağustos’ta saat 21.00’den gün doğumuna kadar net olarak görebileceklerini anlatan Tanrıver, en yoğun ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00-01.00 saatlerinde izlenebileceğini ifade etti. Tanrıver, “Bunu en iyi şekilde seyredebilmemiz için ışıksız bir ortamda, gece karanlığında ya şehir dışında ya da yüksek yerlerde bulunmamız daha elverişli olacaktır. Hatta eğer yere yatarsak daha iyi ve net gözlemleyebiliriz. Çıplak gözle gözlemlemek daha doğrudur.” dedi. Tanrıver, meteor yağmurunun Kayseri’de Erciyes Dağı’nda, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de hava muhalefetinin olmadığı şehir dışındaki yüksek bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebileceğini dile getirdi.
‘METEOR’ ŞENLİKLERİ
Meteor yağmurları Türkiye’nin çeşitli noktalarında düzenlenen etkinliklerle festivale dönüşecek. TÜBİTAK’ın düzenleyeceği Gökyüzü Gözlem Etkinliği, astronomi meraklılarını Antalya’da gökyüzü turuna çıkaracak. Etkinliğe katılanlar, uzmanlar eşliğinde gökyüzü inceleme, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi’ni gezme fırsatı bulacak. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yer alan Ulus Dağı’nda da Perseid Meteor Yağmuru dolayısıyla 11-13 Ağustos’ta “Gökyüzü Gözlem Şenliği”nin ikincisi gerçekleştirilecek. Işık kirliliğinin az ve bölgenin en karanlık noktalarından biri
olması nedeniyle gökyüzünün çıplak gözle bile net görülebildiği Ulus Dağı’ndaki etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzü bilim meraklıları, bilim insanları ve doğaseverlerin katılması bekleniyor.