Hafta sonu gökyüzü aydınlanacak

Tanrıver, yıldız kaymasının bir meteor oluşumu, Perseid (Perse) meteor yağmurunun ise Perseus’dan (Takımyıldızı) çıkan meteorlar olduğunu söyledi. Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak yoğun meteor yağmurunu 12-13 Ağustos’ta saat 21.00’den gün doğumuna kadar net olarak görebileceklerini anlatan Tanrıver, en yoğun ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00-01.00 saatlerinde izlenebileceğini ifade etti. Tanrıver, “Bunu en iyi şekilde seyredebilmemiz için ışıksız bir ortamda, gece karanlığında ya şehir dışında ya da yüksek yerlerde bulunmamız daha elverişli olacaktır. Hatta eğer yere yatarsak daha iyi ve net gözlemleyebiliriz. Çıplak gözle gözlemlemek daha doğrudur.” dedi. Tanrıver, meteor yağmurunun Kayseri’de Erciyes Dağı’nda, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de hava muhalefetinin olmadığı şehir dışındaki yüksek bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebileceğini dile getirdi.