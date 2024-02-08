|
Hayat

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sıcaklık yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde açık ve güneşli bir hava hakim. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

08:32 - 8/02/2024 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Bazı bölgelerde yağmur beklentisi var.


Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün Kıyı Ege, Kıyı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın da Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklendiğini söyledi.


Hafta sonu da batı ve güney bölgelerde yer yer sağanak geçişleri olacak.


Çelik, cumartesi günü Kıyı Ege, Akdeniz'in bazı bölümleri ve güneydoğuda sağanak geçişleri görüleceğini, onun dışında yurt genelinde hafta sonu yağış beklentisi olmadığını aktardı.


3 büyük ilde hava nasıl olacak?


Cengiz Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:


"İstanbul’da önümüzdeki 4 gün boyunca hafta sonu da dahil olmak üzere yağış beklemiyoruz. Ankara'da cuma günü için bir yağmur beklentimiz var. İzmir’e baktığımızda ise perşembe, cumartesi ve pazar günü sağanak geçişi göreceğiz."

#Hava Durumu
#Sıcaklık
#Yağış
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile yardımı yattı mı? Aile Destek Paketi e-Devlet ödeme bilgisi görüntüleme ekranı...