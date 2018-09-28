Hayat Haftanın lezzeti Eylül bitmeden sardalya
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Haftanın lezzeti: Eylül bitmeden sardalya

Eylül ayıyla birlikte balık sezonu açıldı. Yağmur suyunu alan palamut irileşip bollaştı. İzmarit, istavrit, sardalya ve kılıcın tadı yerinde. Bolca görülen kırlangıcın yanında lüfer azdır ama onunda sezonu geldi. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıç eylül ayında çok bol bulunan ürünlerden.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylül'den sonra sardalyanın yumurtlama zamanı olduğunu için son günlerinin tadını çıkartabilirsiniz.
Eylül'den sonra sardalyanın yumurtlama zamanı olduğunu için son günlerinin tadını çıkartabilirsiniz.

Balık mevsiminin başladığı Eylül ayı bitmek üzere. Eylül ayı bitmeden bolca bulabileceğimiz ve lezzetine doyum olmayan balıklarla soframızı donatabiliriz. Bol mineral ve besin kaynağı olan balıklardan lezzetli mi lezzetli yemekler yapabilmemiz için ‘Haftanın lezzeti’ köşesinde sardalyaya yer verdik. Yeni Şafak Pazar’ın yemek yazarı Ülkü Menşure Solak’ın asma yaprağıyla denediği tarifi sizlerle paylaşmak istedik. Sardalya için son ayda olduğumuzu hatırlatan Solak, Eylül'den sonra sardalyanın yumurtlama zamanı olduğunu hatırlatıyor.

Bütün deniz ürünleri gibi omega yağ asitleri ve D vitamini açısından oldukça zengin olan sardalyanın kılçığını ayıklamak zorunda değiliz. Kalsiyum deposu sardalyayı pişirmesi de kolay. Tam da asma mevsiminin sonuna yaklaşırken, sardalyayı asma yaprağında pişirmek gerçekten iyi bir fikir, hoş bir deneyim olabilir. İşte Çanakkale yöresinden, asma yaprağına sarılmış sardalya balığı tarifi.

Asma yaprağında sardalya

Malzemeler:

20 tane sardalya balığı

2 tatlı kaşığı tuz

20-30 adet büyükçe asma yaprağı

1 Demet dereotu

Tane karabiber

2 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı: Sardalya balıkları ayıklanır, yıkanır, tuzlanır ve bir süre bekletilerek suyu süzülür. Dereotu yıkanır ve saplarından ayrılır. Bir cam fırın kabına bolca dereotu sapı yayılır. Balıkların içlerine dereotu, öğütülmüş tane karabiber konulur. Asma yaprakları, damarlı yüzeyi üste gelecek şekilde serilir. Sardalya balıkları asma yapraklarının üzerine koyulup, bir miktar zeytinyağı gezdirilir, sarılır. İki ucu açık bırakılırsa, daha iyi sonuç alınabilir. Sarılan balıklar dereotu sapı dizilmiş cam fırın kabına yerleştirilir. Fırın kabının içine istenirse bir kaç arpacık soğanı atılabilir. Bir çay bardağı su ilave edilip biraz tuz gezdirilerek fırın kabının kapağı örtülür. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirilir ve bir kaç dilim limon, turşu, yeşil salata eşliğinde servise alınır. Afiyet olsun.

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