Haftaya soğuk hava dalgası vurdu

Yurt genelinde etkisini gösteren yağmurlu hava bir süre daha devam edecek. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde şiddetli yağış ve sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.
Türkiye, Ramazan Bayramı'nı serin ve yağmurlu geçiriyor. İstanbul'da poyraz etkisini gösterirken sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak.
Toz taşınımı Antalya, Burdur, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli, İzmir ve Muğla'da etkili olması bekleniyor.
Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da şiddetli yağış bekleniyor. Karadeniz'in yüksek kesimlerine de kar yağabilir.
BU AY HAVA NASIL OLACAK?
Nisan ayı biraz değişken geçmekle birlikte ayın ikinci haftası soğuk hava gelme ihtimali de bulunuyor.