Hayat Haitide mahkumlar açlıktan öldü
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Haiti’de mahkumlar açlıktan öldü

Haiti'de iki ay önce yiyecekleri tükenen aşırı kalabalık bir hapishanede en az sekiz mahkûm açlıktan öldüğü belirtildi.

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Haiti’de mahkumlar açlıktan öldü
Birleşmiş Milletler geçen hafta, Haiti'de yalnızca ocak ve nisan ayları arasında yetersiz beslenmeye bağlı 54 cezaevi ölümünün belgelendiğini belirten bir rapor yayınlamıştı.

Haiti'de iki ay önce yiyecekleri tükenen aşırı kalabalık bir hapishanede en az sekiz mahkûm açlıktan öldüğü belirtildi. Şehrin hükümet komiseri Ronald Richemond yaptığı açıklamada, Les Cayes kentindeki hapishane mahkumların ölümlerine açlık ve bunaltıcı sıcakların yol açtığını kabul etti. Birleşmiş Milletler geçen hafta, Haiti'de yalnızca ocak ve nisan ayları arasında yetersiz beslenmeye bağlı 54 cezaevi ölümünün belgelendiğini belirten bir rapor yayınlamıştı. Haiti yasalarına göre devlet, mahkumlara günde iki öğün su ve genellikle yulaf lapası ve bir kase pirinçle birlikte balık veya bir çeşit etten oluşan iki öğün yemek vermesi gerekiyor.

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