Hakan Taşıyan'dan güzel haber: Tedavisine başlandı, organ nakline ihtiyaç yok

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan'ın dün ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerlemiş, acilen organ nakline ihtiyacı olduğu duyurulmuştu. Sevenlerini üzen haberin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu. Karaca, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerin kullandı: "Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den aldığım bilgiye göre; sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması. Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

HAYAT Hakan Taşıyan'dan kötü haber: Organ nakline ihtiyacı var