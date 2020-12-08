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Hayat Hakan Taşıyandan hayranlarının üzen haber Yeniden hastaneye kaldırıldı
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Hakan Taşıyan'dan hayranlarının üzen haber: Yeniden hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Hakan Taşıyan, yeniden hastaneye kaldırıldı. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan ünlü sanatçı, tedavi altına alındı. Organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edilen sanatçı, geçtiğimiz ay da hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Taşıyan
Hakan Taşıyan

Arabesk şarkıları ile Türk halkının hafızasına kazınan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi. Sağlık sorunları yaşayan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi.

Hakan Taşıyan'dan kötü haber: Organ nakline ihtiyacı var
HAYAT
Hakan Taşıyan'dan kötü haber: Organ nakline ihtiyacı var

"Organ bulunmak üzere"

47 yaşındaki Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı: "Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."

Hakan Taşıyan'dan güzel haber: Tedavisine başlandı, organ nakline ihtiyaç yok
HAYAT
Hakan Taşıyan'dan güzel haber: Tedavisine başlandı, organ nakline ihtiyaç yok
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