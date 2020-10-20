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Hayat Hakan Taşıyandan kötü haber Organ nakline ihtiyacı var
KÜLTÜR SANAT

Hakan Taşıyan'dan kötü haber: Organ nakline ihtiyacı var

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden biri olan şarkıcı Hakan Taşıyan’ın son durumu sevenlerini üzdü. Taşıyan’ın arkadaşı Hakan Yılmaz, sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiğini, acilen organ nakline ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Taşıyan
Hakan Taşıyan

Arabesk fantazi müziğinin ünlü ismi Hakan Taşıyan, hastaneye kaldırıldı. Üzücü haber, şarkıcının Twitter hesabından paylaşıldı.47 yaşındaki Taşıyan’ın sosyal medya hesabından, “Sevgili Dostlarımız, Değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yapıldı.

Şarkıcı Hakan Taşıyan, gözaltında
GÜNDEM
Şarkıcı Hakan Taşıyan, gözaltında

"Maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var"

Çoklu organ yetmezliği yaşayan ünlü şarkıcının arkadaşı Hakan Yılmaz da açıklama yaparak, “Karaciğer ve böbreğiyle ilgili problemlerin olduğu ortaya çıktı. Nakil için bekleyiş söz konusu, bu ve benzeri nakillerde çok fazla talep olduğu için. Ancak bizim aciliyetimiz söz konusu. Organ nakil ameliyatı her hastanede gerçekleşmiyor, hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacı var. Nakil desteğinde bulunmak isteyenlere bu çağrımız iletmiş olalım.” ifadelerini kullandı.

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