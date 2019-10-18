Hayat Hakk aşkı tuvallere yansıdı
KÜLTÜR SANAT

Hakk aşkı tuvallere yansıdı

Ressam Tülay Gürses’in “Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî’den Renkler” isimli kişisel sergisi Esenler’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İlk defa özel olarak sergilenen eserler 21 adet yağlı boya çalışmasından oluşuyor. Sergi, 31 Ekim’e kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ressam Tülay Gürses ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu.
Ressam Tülay Gürses ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu.

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı’na özel olarak ressam Tülay Gürses’in hazırladığı sergi, Esenler Belediyesi’nin 2019-2020 yılı Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği serginin açılışını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve ressam Tülay Gürses birlikte gerçekleştirdi.

SERGİYİ HAKK AŞKIYLA YAPTIM

Dr. Mustafa Tatçı’nın yönlendirmesiyle Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet adlı eserini okuyan ve buradan yola çıkarak çalışmalarını ele aldığını ifade eden ressam Tülay Gürses, “Hikmet’teki sözler renge aktı. Bana bu sergiyi Hakk aşkı yaptırdı” dedi.

Gürses, çalışmalarını Yesevî’nin hikmetlerinden algılayabildiklerini renk ve imgelerle anlatabilme gayreti olarak tanımladı.

  • 31 EKİM'E KADAR AÇIK
  • Gürses’in Hoca Ahmet Yesevî sergisi ilk defa özel olarak sergileniyor. 21 adet yağlı boya çalışmasının yer aldığı sergi, 31 Ekim’e kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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