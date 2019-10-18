Hakk aşkı tuvallere yansıdı

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı’na özel olarak ressam Tülay Gürses’in hazırladığı sergi, Esenler Belediyesi’nin 2019-2020 yılı Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği serginin açılışını Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve ressam Tülay Gürses birlikte gerçekleştirdi.
SERGİYİ HAKK AŞKIYLA YAPTIM
Dr. Mustafa Tatçı’nın yönlendirmesiyle Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet adlı eserini okuyan ve buradan yola çıkarak çalışmalarını ele aldığını ifade eden ressam Tülay Gürses, “Hikmet’teki sözler renge aktı. Bana bu sergiyi Hakk aşkı yaptırdı” dedi.
Gürses, çalışmalarını Yesevî’nin hikmetlerinden algılayabildiklerini renk ve imgelerle anlatabilme gayreti olarak tanımladı.
- 31 EKİM'E KADAR AÇIK
- Gürses’in Hoca Ahmet Yesevî sergisi ilk defa özel olarak sergileniyor. 21 adet yağlı boya çalışmasının yer aldığı sergi, 31 Ekim’e kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.