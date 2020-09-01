Kaldığı otelde hayatını kaybeden usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölüm nedeni belli oldu

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hayatını kaybetti..
Haberin duyulmasının ardından Haldun Boysan'ın sevenleri sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi.
HALDUN BOYSAN NEDEN ÖLDÜ?
Yaşanan üzücü gelişmenin ardından Haldun Boysan'ın ölüm nedeni de merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Maria ile Mustafa'nın çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.
Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan için siyah beyazlılar bir mesaj yayınladı. Mesajda, ''Kongre Üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Boysan’a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.'' ifadelerine yer verildi.
HALDUN BOYSAN KİMDİR?
Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, Haldun Boysan'ın hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Türk sinemasına oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de katkı sağlayan Haldun Boysan, Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğluydu.
Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.
Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.
1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.
Haldun Boysan koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Tombalacı' karakteriyle hafızalara kazındı.
Boysan pek çok dizi ve filmde rol almıştı.
Filmografisi
Kara Melek (1996) – Cevdet Yaman
Gemide (1998)
Çılgın Bediş (1998) – Partal
Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
Merdoğlu (2000)
Nisan Yağmuru (2000)
Vasiyet (2001)
Gülbeyaz (2002-2003) – Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) – Cemşit
Hürrem Sultan (dizi) (2003) – Firuz Ağa
Kurtlar Vadisi (2003-2004) – Tombalacı Mehmet Çolak
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Brindar (2004)
Aynalar (2004)
Görünmez Adam (2004)
Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
Kısmet (2005) – Hüseyin
Asla Unutma (2005) – Nedim
Zaman Tüneli (2005)
Silahların Gölgesinde (2005)
Cennet Mahallesi (2005) – Jilet Abbas
Gen (film) (2006)
Köprü (2006) – Hüdai
Meçhule Gidenler (2006) – Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006)
Hayat Türküsü (2006)
Camgöz – Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
Dağlar Delisi (2007)
Kara Güneş (2007)
Canım Ailem (2008)
Beni Unutma (2008)
Servet Avcısı (2008)
Hesaplaşma (2009)
Kapalıçarşı (dizi) (2009)
Abimm (2009)
Sensiz Yaşayamam (2010)
Çakıl Taşları (2010)
Canan (dizi) (2011) – Orhan
Firar (dizi) (2011)
Esir Şehrin Gözyaşları – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
Merhamet (dizi) (2013) – Necati
Zeytin Tepesi (2014)
Sesli Güldüm (2014)
Otel Divane (2014) – Vedat
Gülcemal (2014) – Affan
Ulan İstanbul (2014) – Haldun (Konuk oyuncu)
O’nun Hikayesi (2015) – Zeynep’in abisi
Bahtiyar Ölmez (2017)
Ege’nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm
Akıllara Seza (2019)
Alef (dizi) (2020) – Nejat
Maria ile Mustafa (2020)