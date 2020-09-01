Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kaldığı otelde hayatını kaybeden usta oyuncu Haldun Boysanın ölüm nedeni belli oldu
AKTÜEL

​Haldun Boysan'dan acı haber: Ünlü oyuncu Haldun Boysan kaç yaşında ve neden öldü?

Kaldığı otelde hayatını kaybeden usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölüm nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu Haldun Boysan dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hayatını kaybetti. Üzücü haber Boysan'ın sevenlerini yasa boğarken, 'Tombalacı' lakabıyla Kurtlar Vadisi'ne damga vuran Haldun Boysan'ın ölüm nedeni, neden hayatını kaybettiği de merak konusu oldu. Baysan'ın kaldığı otelde kalp krizi geçirdiği yapılan tüm müdahalelere rağmen ise kurtarılamadığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haldun Boysan
Haldun Boysan

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hayatını kaybetti..

Haberin duyulmasının ardından Haldun Boysan'ın sevenleri sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi.

HALDUN BOYSAN NEDEN ÖLDÜ?

Yaşanan üzücü gelişmenin ardından Haldun Boysan'ın ölüm nedeni de merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Maria ile Mustafa'nın çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu.

Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
HAYAT
Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan için siyah beyazlılar bir mesaj yayınladı. Mesajda, ''Kongre Üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Boysan’a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.'' ifadelerine yer verildi.

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, Haldun Boysan'ın hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Türk sinemasına oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ile de katkı sağlayan Haldun Boysan, Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğluydu.

Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.

1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Haldun Boysan koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Tombalacı' karakteriyle hafızalara kazındı.

Boysan pek çok dizi ve filmde rol almıştı.

Haldun Boysan

Filmografisi

Kara Melek (1996) – Cevdet Yaman

Gemide (1998)

Çılgın Bediş (1998) – Partal

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) – Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) – Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) – Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) – Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)

Kısmet (2005) – Hüseyin

Asla Unutma (2005) – Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) – Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) – Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) – Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz – Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) – Orhan

Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

Merhamet (dizi) (2013) – Necati

Zeytin Tepesi (2014)

Sesli Güldüm (2014)

Otel Divane (2014) – Vedat

Gülcemal (2014) – Affan

Ulan İstanbul (2014) – Haldun (Konuk oyuncu)

O’nun Hikayesi (2015) – Zeynep’in abisi

Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege’nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm

Akıllara Seza (2019)

Alef (dizi) (2020) – Nejat

Maria ile Mustafa (2020)

Ayşe Hümeyra Ökten Medine'de Hakk'a yürüdü
GÜNDEM
Ayşe Hümeyra Ökten Medine'de Hakk'a yürüdü
Abone Ol Google News
Bir günde30 bin TL arttı

Bir günde
30 bin TL arttı

​İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı.
Türkiyenin doktor ablası

Türkiye'nin doktor ablası

​Yaşamını hastalarına adadı ve tek başına bir vakıf gibi hizmet verdi.
Washington Post: Türk ordusu hiç bu kadar küresel etki alanına sahip değildi

Mardin'de<br>dev operasyon

Mardin'de
dev operasyon

​Bu sabah 1831 personelin katılımıyla başlatıldı.

30 ilde<br>FETÖ'ye darbe

30 ilde
FETÖ'ye darbe

TSK yapılanmasından 59 kişi yakalandı.
20 modelde<br>yeni fiyatlar!

20 modelde
yeni fiyatlar!

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen de var artan da..
Dört maddelik tavsiye

Dört maddelik tavsiye

​DSÖ okullara güvenli dönüş önlemlerini açıkladı.
İlk gecede<br>25 ton yakaladılar

İlk gecede
25 ton yakaladılar

​Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek sezonu açtı.
Polis her yerde<br>o aracı arıyor

Polis her yerde
o aracı arıyor

Uygulamadan polis motosikletine çarparak kaçtı.
Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

​Yunanistan gayri askeri statüde bulunan adalara asker taşıyor.
Göreve devam edecek

Göreve devam edecek

​Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!
Kovid-19<br>işkence kampı

Kovid-19
işkence kampı

Göçmenler koronavirüs yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceye uğruyor.
ABD'li vekilden teşekkür

ABD'li vekilden teşekkür

​Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi ve minnettarız.
Adana'da<br>göz gözü görmedi

Adana'da
göz gözü görmedi

​Gece saatlerinde bastıran sis sonrası Adanalılar zor anlar yaşadı.
Lavrov<br>PKK'yı ağırladı

Lavrov
PKK'yı ağırladı

​Rusya ve PKK/YPG arasında beş maddelik anlaşma imzalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.