Halit Refiğ özel seçkisi Beyoğlu’nda

Haziran ayında “Ayın Yönetmeni” programına ek olarak “Kısa Film Seçkisi” ve “Çocuk Matinesi” programları da gerçekleştirilecek. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) “Ayın Yönetmeni Söyleşileri”, İtalyan Kültür Merkezi “Yeni İtalyan Sineması”, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ile İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi (DOCIST) ise “Salı Belgeselleri” etkinliklerini sinemaseverlerle buluşturacak.Etkinliklerin ücretsiz biletleri, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.