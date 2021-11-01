Hayat Haluk Levent duyurdu Semra Dinçerden acı haber
AKTÜEL

Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer'den acı haber

Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide rol alan oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçerden acı haber
Semra Dinçer hayatını kaybetti.

Semra Dinçer'in ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Akciğer kanseriydi.

2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.

İsmini vermedik.

Sadece S.D olarak yazmıştık.

Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.

Ama olmadı :(

Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.

Sevenlerinin başı sağ olsun."

Havada büyük panik: Oyuncu Emre Karayel 'Uçakta patlama oldu' diyerek paylaştı
HAYAT
Havada büyük panik: Oyuncu Emre Karayel 'Uçakta patlama oldu' diyerek paylaştı

Gazeteci Sami Kohen vefat etti
HAYAT
Gazeteci Sami Kohen vefat etti

Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
HAYAT
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Şehidimizin babasını kaybettik: Cambaz’a kavuştu
HAYAT
Şehidimizin babasını kaybettik: Cambaz’a kavuştu
Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.