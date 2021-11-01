Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer'den acı haber

Semra Dinçer'in ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Akciğer kanseriydi.
2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağ olsun."
Akciğer kanseriydi.
2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/r6Gz5NwpXN
Akciğer kanseriydi.