Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer'den acı haber

Köpekten halay çekerek kaçan grup daha sonra köpeği de halaya dahil etti

Köpekten halay çekerek kaçan 5 kişilik grubun görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan 'köpekten halay çekerek kaçanlar' videosu sosyal medyanın öne çıkanlarından oldu.



Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir sokakta köpekle karşılaşan 5 kişi, köpekten kaçmak için halay çekmeye başlıyor.



Ardından tekrar kadraja giren grup bu kez kaçtıkları köpeği de aralarına dahil ederek beraber halay çekiyor. İzleyenleri gülme krizine sokan köpekle halay çeken grubun görüntüleri tıklanma rekoru kırdı.

