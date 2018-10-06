Hayat Haluk Levent hayranının davetini geri çevirmedi
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Haluk Levent hayranının davetini geri çevirmedi

Denizli'ye konser için gelen ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadan kendisini davet eden bir hayranının isteğini kırmayıp, kahvaltıda evine misafir oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanatçı Haluk Levent.
Sanatçı Haluk Levent.

Anadolu Rock müziğinin usta sesi Haluk Levent, konser için Denizli'ye geldi. Sosyal medyadan Denizli konserinin olacağını duyuran Haluk Levent'e Denizlili hayranı Fevzi Ersoy, şöyle bir istekte bulundu:

  • "Ahbap; küçük hayranlarınla beraber Denizli konserine geliyoruz. Ama müsait olursan eğer, konser alanına yakın köy bahçemizde ister mangal ister kahvaltı yaparız. Seni çok seviyoruz."

İsteklerini yerine getirdi

Haluk Levent ise hayranının isteğini kırmayıp, Ersoy Ailesi'nin Honaz ilçesindeki evine konuk oldu, hayranlarıyla birlikte kahvaltı yaptı. Ersoy Ailesi'yle bir araya gelen Levent, kendi sosyal medya hesabından kahvaltıdaki fotoğrafları paylaşarak, "Yemin ederim herkesten fazla yaşıyorum bu hayatı" notunu düştü. Levent'in hayranını kırmayıp davete katılması beğeni topladı.

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