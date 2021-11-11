Hayat Haluk Levent, yapılan yardımları tek tek açıkladı
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Haluk Levent, yapılan yardımları tek tek açıkladı

Sanatçı Haluk Levent, yangın ve sel bölgesi için toplanan yardım paralarının nereye gittiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Haluk Levent, yapılan yardımları tek tek açıkladı
Haluk Levent

AHBAP Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından, sel felaketlerinden ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

"ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Levent, önemli bir haber duyuracağını, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Sanatçı, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"KURUŞU KURUŞUNA YARIM YAPILDI"

Saatler 15.00'i gösterdiğinde bir paylaşım yapan Levent, yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini tek tek açıkladı.

Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile duyuran ünlü sanatçı, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de AHBAP’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize."

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