Haluk Levent ‘Yeşil Vatan’ için söyledi

Türkiye’nin orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için 181 yıldır çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), özellikle çocuk ve gençlerde doğa bilincini aşılamak, toplumda ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak için ünlü isimlerin de yer aldığı projelerine bir yenisini ekledi.

BAKANLIĞIN KAMPANYASINA DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan” kampanyası kapsamında, ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışan orman teşkilatını konu alan “Birileri Var” şarkısını Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent seslendirdi. Levent, klipte çocuklar, gençler ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte yer aldı. Çekimlerinin önemli kısmı İstanbul Kavacık Koruluğunda yapılan, Antalya, Mersin İçel ve Konya’da çekilen görüntülerle hazırlanan klip, radyo ve sosyal medya platformları üzerinden yayınlandı. Türkiye’nin daha yeşil bir vatana dönüştürülmesi için gece gündüz çalışan orman teşkilatını anlatan şarkı, sosyal medya takipçileri tarafından ilgi ile karşılanarak kısa sürede binlerce beğeni aldı.