Hayat Haluk Leventten ağlatan sürpriz
AKTÜEL

Haluk Levent'ten ağlatan sürpriz

Sanatçı Haluk Levent, hayali kendisiyle tanışmak olan kelebek hastası Elfida Gündüz'e sürpriz yaptı. Levent'in senaryosunu yazdığı oyunu sergileyen Elfida'ya yaptığı sürpriz sonrası salondakiler gözyaşlarını tutumadı.

IHA
Sanatçı Haluk Levent'i karşısında gören Elfida, gözyaşlarını tutamadı.
Sanatçı Haluk Levent'i karşısında gören Elfida, gözyaşlarını tutamadı.

İzmir’de, Karşıyaka’nın ‘kelebek çocuğu’ Elfida Gündüz, en büyük hayallerini bir tiyatro sahnesinde gerçeğe dönüştürdü. Senaryosunu yazdığı oyunu başarıyla sergileyen Elfida, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın desteği ve sanatçı Haluk Levent’in sürpriziyle de hayatının en mutlu anlarını yaşadı. Kelebek kız için hep birlikte ’Elfida’ şarkısının söylendiği buluşmada, alkışlar ve gözyaşları birbirine karıştı.

Kelebek hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Elfida Gündüz, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübünde başlayan tiyatro serüvenini bir gösteriyle taçlandırdı. Kulübün drama kursuna devam eden Elfida, geçtiğimiz haftalarda Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı ziyaret ederek, kendi yazdığı oyunu sahnelemek istediğini söylemişti. Akpınar’dan tam destek alan ‘kelebek kız’, eğitmenleri ve kurs arkadaşları ile birlikte hazırladığı, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu’nun da katkı sağladığı ‘Kelebek Etkisi’ isimli oyunu, izleyicilerle buluşturdu. Çarşı Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.

Sanatçı Levent, salona şarkı söyleyerek girdi.

Haluk Levent ’Elfida’ şarkısını kelebek kız için söyledi, gözyaşları sel oldu

Hastalığıyla mücadelesini, hayallerini, hüzün ve sevinçlerini başarıyla sahneye taşıyan kelebek çocuk, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteride kısa bir rol alan Başkan Akpınar, Haluk Levent sürpriziyle de Elfida’yı sevince boğdu. Akpınar’ın isteğiyle sahnede gözlerini kapatan Elfida, bir anda karşısında çok sevdiği sanatçıyı görünce büyük mutluluk yaşadı. ‘Elfida’ isimli şarkısını kelebek kız için söyleyen Levent’e, Başkan Akpınar ve salonu dolduran yüzlerce izleyici de hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu dolu anlar yaşayan katılımcılar, Elfida’nın yaşama sevinci ve azim dolu öyküsüne, gözyaşları içinde tanıklık etti.

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Elfida ile Levent fotoğraf çektirdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, gecede yaptığı konuşmada, "Elfida, hayallerine ulaşmak için engel tanımayan müthiş bir çocuk. Tiyatro oyununda anlattığı gibi, onunla birlikte kötülükleri insanlardan uzak tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki Elfida var, iyi ki Elfida gibi çocuklarımız var. Biliyoruz ki, hiçbir engel, bizi hayallerimize ulaşmaktan alıkoyamaz" dedi.

"Artık Elfida ile görüşeceğiz"

Sanatçı Haluk Levent de, "Elfida’nın en büyük hayalinin benimle tanışmak olduğunu duyunca tereddütsüz çıktım, geldim. Hiçbir şey, minik bir kalbin mutluluğundan önemli değildir. Bir hayale ortak olmak, mutlu olmak ve mutlu etmek için buradayım. Artık Elfida ile görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Haluk Levent'ten gözyaşlarına boğan sürpriz
OYNAT 01:07
Haluk Levent'ten gözyaşlarına boğan sürpriz
İzmir'de, Karşıyaka'nın 'kelebek çocuğu' Elfida Gündüz, en büyük hayallerini bir tiyatro sahnesinde gerçeğe dönüştürdü. Senaryosunu yazdığı oyunu başarıyla sergileyen Elfida, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın desteği ve Sanatçı Haluk Levent'in sürpriziyle de hayatının en mutlu anlarını yaşadı. Kelebek kız için hep birlikte 'Elfida' şarkısının söylendiği buluşmada, alkışlar ve gözyaşları birbirine karıştı.
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