Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

​Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı

Hamdi Alkan 30 yıllık birikimini bağışladı

Doğduğu şehir Hatay'da 1939 temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanan Hamdi Alkan, 30 yıldır biriktirdiği koleksiyonlarını bağışladı.

Haber Merkezi Diğer
Hamdi Alkan
Hamdi Alkan

Hamdi Alkan, memleketi Hatay'da Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor. Restore edilen eski bir konağı müze haline getiren oyuncu, açılışı 23 Temmuz'da yapacak. Alkan, 30 yıldır biriktirdiği koleksiyonunu da bağışladı.

Mekanı ziyaret eden ve inceleyen Alkan, "30 yıldır Hatay'la ilgili biriktirdiğim kartpostal, tablo, mektup ve telgraf gibi koleksiyonlarımı bağışladım" dedi.

Her odanın kendi hikayesi olacak

Altı odada sergilenecek eserler için, her bir odanın kendine ait hikayesi olacağını söyleyen Alkan, "Hikayeler Mehmet Tekin Hoca tarafından yazılıyor. Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin'le bu kararı verdik. En ilgi çekici parça ise Hatay Reisi Meclis Başkanı Tayfur Sökmen'e İsmet İnönü'nün yazdığı mektup" şeklinde konuştu.

ABDnin tavrını dünya not ediyor

ABD'nin tavrını dünya not ediyor

Sözcü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
82 şehidin katilindenİmamoğluna destek

82 şehidin katilinden
İmamoğlu'na destek

İmamoğlu'nu destekleyen terörist iki saldırının planlayıcısı çıktı.
Kanun teklifi kabul edildi

Kanun teklifi
kabul edildi

​'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulacak.
Ev hapsi<br>sona erdi

Ev hapsi
sona erdi

Bakanlık devreye girdi, gazinin kelepçesi çıkarıldı.
'Veri ihlali' kararı

'Veri ihlali' kararı

Facebook'a 1 milyon 650 bin liralık ceza.
Akdeniz'de facia

Akdeniz'de facia

Göçmenleri taşıyan tekne Tunus açıklarında alabora oldu.
'Reddi Hakim' talebi

'Reddi Hakim' talebi

Rasim Ozan Kütahyalı'dan mahkemeye dilekçe.

Ceza kesilmeyecek

Ceza kesilmeyecek

​Köprü cezalarına ilişkin düzenleme geliyor.

Süper Lig'in <br>kapısından dönmüş

Süper Lig'in
kapısından dönmüş

Moura'nın gerçekleşemeyen transfer hikayesi.
Hasretiyle<br>yollara düştüler

Hasretiyle
yollara düştüler

​Binlerce Filistinli engelleri aşarak ona ulaştı.
4 çocuk katledildi

4 çocuk katledildi

Arkadaşlarıyla koyunlarını otlatıyorlardı.
AA muhabirinden<br>haber alınamıyor

AA muhabirinden
haber alınamıyor

​Dünyanın en tehlikeli yollarından birini çekiyordu.
Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

​Denizkurdu-2019 tatbikatının videosu yayınlandı.
Yapay duvarlar kalkmalı

Yapay duvarlar kalkmalı

Erdoğan, gençlerle ve camiler arasındaki ilişkiye vurgu yaptı.
Akar ve komutanlar<br>Suriye sınırında

Akar ve komutanlar
Suriye sınırında

Sınırdaki birliklerde denetlemede bulundular.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.