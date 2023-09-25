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Hayat

Hamza faul yaptın mı?

AK Parti milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlara ilişkin bir videoyu “Masada, sahada, sporda mücadeleye devam” ifadesiyle sosyal medyada paylaştı. Videonun bir bölümünde Erdoğan, Hamza Yerlikaya’ya, “Hamza sen faul yaptın mı?” diye soruyor. Yerlikaya da “Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım” cevabını veriyor.

04:00 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

AK Parti milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

Yoğun bir gündemle çalışmaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor yapmayı da ihmal etmiyor. AK Partili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı. Varank’ın sosyal medya hesabından, “Masada, sahada, sporda mücadeleye devam” ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan’ın Külliye’deki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.

ÖNCE ISINMA

Görüntüler, Erdoğan’ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlıyor. Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli basketbolcu Ömer Onan’ı “Haydi Ömer, yap sayını” diye motive ediyor. Oldukça çekişmeli geçen maçlardan renkli diyaloglar da videoda yer alıyor. Başka bir görüntüde ise Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve eski milli güreşçi Yerlikaya’ya “Hamza sen faul yaptın mı?” diye soruyor. Yerlikaya da “Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım” yanıtını veriyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Spor
#Aktüel
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