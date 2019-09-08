Hangi ünlü #AnnelerDireniyor dedi?

Oğlu HDP tarafından dağa kaçırılan Hacire annenin (Hacire Akar) mücadelesi Diyarbakırlılara örnek oldu. 13 aile HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem başlattı. Gerek yazılı-görsel basında gerekse sosyal medyada yakından takip ettiğimiz annelerin dramı #AnnelerDireniyor etiketiyle kampanyaya dönüştü.
Bir an önce çocuklarına kavuşmak isteyen annelerden bazıları açık açık sanatçı ismi vererek kendilerine destek olmalarını dahi istedi. Fakat annelerin yardım çağrısı hükümeti hemen her sosyal-siyasal olayda hedef alan sözde sanatçı tayfası tarafından görmezden gelindi.
Sanat camiasından çaresiz anneler için destek mesajı yayınlayanların sayısı ise bir hayli az. Oyuncu Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Vildan Atasever, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dursun Ali Erzincanlı, şarkıcı Murat Kekili ve Cenk Eren üç maymunu oynayan sanat camiasına karşı dik durarak PKK'yı lanetleyip annelere destek oldular.
İşte o ünlülerin mesajları:
Cenk Eren
Diyarbakır’daki Anneler inşallah sağsalim evlatlarına kavuşurlar #AnnelerDireniyor
Diyarbakır’daki Anneler inşallah sağsalim evlatlarına kavuşurlar #AnnelerDireniyor
— Cenk Eren (@cenkerenonline) September 5, 2019
Hasan Kaçan
Evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelere destek çığ gibi büyümeli. Başka gündemlerle uğraşmasak, bu taga destek olsak gençler.
Bu konuda çok sayıda tag açılmış. Dağınıklık olmasın. Tek bir taga yüklenelim.
#AnnelerleDireniyoruz
Evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelere destek çığ gibi büyümeli. Başka gündemlerle uğraşmasak, bu taga destek olsak gençler.Bu konuda çok sayıda tag açılmış. Dağınıklık olmasın. Tek bir taga yüklenelim.#AnnelerleDireniyoruz
— Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) September 8, 2019
Ahmet Yenilmez
#Diyarbakır da eli kanlı terör örgütünün siyasi temsilcisi @hdpdiyarbakir binasının önünde ki #ŞerifeBacılarımınEllerindenÖpüyorum
#Diyarbakır da eli kanlı terör örgütünün siyasi temsilcisi @hdpdiyarbakir binasının önünde ki #ŞerifeBacılarımınEllerindenÖpüyorumpic.twitter.com/OlB9Z4Lojw
— Ahmet YENİLMEZ (@ahmetyenilmez) September 7, 2019
Vildan Atasever
Diyarbakır’da evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini "amasız" ve "fakatsız" duymalıyız. Tepkimizi açık ve duyulacak bir şekilde göstermeliyiz. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin. #AnnelerDireniyor
Diyarbakır’da evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini "amasız" ve "fakatsız" duymalıyız. Tepkimizi açık ve duyulacak bir şekilde göstermeliyiz. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin. #AnnelerDireniyor
— Vildan Atasever (@atasever_vildan) September 7, 2019
Ali Nuri Türkoğlu
#AnnelerDireniyor
Çünkü anneler her şey demektir! Kahrolsun terör ve destekçileri!
#AnnelerDireniyor Çünkü anneler herşey demektir! Kahrolsun terör ve destekçileri!
— Ali Nuri Türkoğlu (@AliNuriTurkoglu) September 6, 2019
Bahadır Yenişehirlioğlu
#AnnelerDireniyor
Annelerin sesine kulak verin...
#AnnelerDireniyor Annelerin sesine kulak verin... pic.twitter.com/LSEORct9oW
— B. Yenişehirlioğlu (@Yenisehirlioglu) September 6, 2019
Dursun Ali Erzincanlı
Direnç konusunda, kadının da erkeğin de öyle ya da böyle bir kırılma noktası vardır.
Fakat direnen anne ise, onu korkutup yıldıracak ne bir ordu, ne de güç tanıyorum.
#AnnelerDireniyor
Direnç konusunda, kadının da erkeğin de öyle ya da böyle bir kırılma noktası vardır.Fakat direnen anne ise, onu korkutup yıldıracak ne bir ordu, ne de güç tanıyorum.#AnnelerDireniyorpic.twitter.com/72F3kII2LZ
— DursunAli Erzincanlı (@dalierzincanli) September 5, 2019
Murat KekiliAnnelik bir makamdır.Bildigimiz bütün makamlar içinde de ayrı ve kutsal bir yeri vardır.Kalbimiz ve insanlıgımız sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Kim olursa olsun her görüşten sanatçı taşın altına elini koymalı ve bu konuya siyasal bakmamalıdır.
Annelik bir makamdır.Bildigimiz bütün makamlar içinde de ayrı ve kutsal bir yeri vardır.Kalbimiz ve insanlıgımız sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Kim olursa olsun her görüşten sanatçı taşın altına elini koymalı ve bu konuya siyasal bakmamalıdır.
— Murat KEKİLLİ (@kekillimurat) September 8, 2019
Şenol İpek
Safım da belli rengim de. Hakkı doğruyu her daim söyleyeceğim, susmayacağım. Bir ananın feryadına sessiz kalamam. Barış ve huzur diyorsak susma. Kadına şiddet değil midir evladının elinden alınması. #Susma sessiz kalma. Not: Ne hakaretleriniz ne de tehditleriniz beni haktan, doğrudan uzaklaştıramaz #diyarbakıranneleri
Bu gönderiyi Instagram'da görSAFIM da BELLİ RENGİM de HAK KI DOĞRUYU HER DAİM SÖYLEYECEĞİM SUSMAYACAĞIM BİR ANANIN FERYADINA SESSİZ KALAMAM. BARIŞ VE HUZUR DİYORSAK SUSMA. KADINA ŞİDDET DEĞİL MİDİR EVLADININ ELİNDEN ALINMASI... #SUSMA SESSİZ KALMA. NOT: NE HAKARETLERİNİZ NEDE TEHDİTLERİNİZ BENİ HAK TAN DOĞRUDAN UZAKLAŞTIRAMAZ #diyarbakıranneleri
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