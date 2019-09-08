Hayat Hangi ünlü AnnelerDireniyor dedi?
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Hangi ünlü #AnnelerDireniyor dedi?

Hangi ünlü #AnnelerDireniyor dedi?

PKK’nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan annelerin oturma eylemi günlerdir HDP Diyarbakır İl Binası önünde devam ediyor. Sosyal medyada #AnnelerDireniyor etiketine binlerce mesaj yağıyor. Özellikle sanatçılardan destek bekleyen ailelere, destek mesajı atan sanatçılar ile neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Kaçan, Cenk Eren, Viltan Atasever, Murat Kekili, Ahmet Yenilmez
Hasan Kaçan, Cenk Eren, Viltan Atasever, Murat Kekili, Ahmet Yenilmez

Oğlu HDP tarafından dağa kaçırılan Hacire annenin (Hacire Akar) mücadelesi Diyarbakırlılara örnek oldu. 13 aile HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem başlattı. Gerek yazılı-görsel basında gerekse sosyal medyada yakından takip ettiğimiz annelerin dramı #AnnelerDireniyor etiketiyle kampanyaya dönüştü.

Bir an önce çocuklarına kavuşmak isteyen annelerden bazıları açık açık sanatçı ismi vererek kendilerine destek olmalarını dahi istedi. Fakat annelerin yardım çağrısı hükümeti hemen her sosyal-siyasal olayda hedef alan sözde sanatçı tayfası tarafından görmezden gelindi.

Sanat camiasından çaresiz anneler için destek mesajı yayınlayanların sayısı ise bir hayli az. Oyuncu Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Vildan Atasever, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dursun Ali Erzincanlı, şarkıcı Murat Kekili ve Cenk Eren üç maymunu oynayan sanat camiasına karşı dik durarak PKK'yı lanetleyip annelere destek oldular.

İşte o ünlülerin mesajları:

Cenk Eren

Diyarbakır’daki Anneler inşallah sağsalim evlatlarına kavuşurlar #AnnelerDireniyor

Hasan Kaçan

Evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelere destek çığ gibi büyümeli. Başka gündemlerle uğraşmasak, bu taga destek olsak gençler.

Bu konuda çok sayıda tag açılmış. Dağınıklık olmasın. Tek bir taga yüklenelim.

#AnnelerleDireniyoruz

Ahmet Yenilmez

#Diyarbakır da eli kanlı terör örgütünün siyasi temsilcisi ⁦⁦@hdpdiyarbakir binasının önünde ki #ŞerifeBacılarımınEllerindenÖpüyorum

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Vildan Atasever

Diyarbakır’da evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini "amasız" ve "fakatsız" duymalıyız. Tepkimizi açık ve duyulacak bir şekilde göstermeliyiz. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin. #AnnelerDireniyor

Ali Nuri Türkoğlu

#AnnelerDireniyor

Çünkü anneler her şey demektir! Kahrolsun terör ve destekçileri!

Bahadır Yenişehirlioğlu

#AnnelerDireniyor

Annelerin sesine kulak verin...

Dursun Ali Erzincanlı

Direnç konusunda, kadının da erkeğin de öyle ya da böyle bir kırılma noktası vardır.

Fakat direnen anne ise, onu korkutup yıldıracak ne bir ordu, ne de güç tanıyorum.

#AnnelerDireniyor

Murat Kekili

Annelik bir makamdır.Bildigimiz bütün makamlar içinde de ayrı ve kutsal bir yeri vardır.Kalbimiz ve insanlıgımız sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Kim olursa olsun her görüşten sanatçı taşın altına elini koymalı ve bu konuya siyasal bakmamalıdır.

Şenol İpek

Safım da belli rengim de. Hakkı doğruyu her daim söyleyeceğim, susmayacağım. Bir ananın feryadına sessiz kalamam. Barış ve huzur diyorsak susma. Kadına şiddet değil midir evladının elinden alınması. #Susma sessiz kalma. Not: Ne hakaretleriniz ne de tehditleriniz beni haktan, doğrudan uzaklaştıramaz #diyarbakıranneleri

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