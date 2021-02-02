Hayat Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi
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Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi​

Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi

Ordu’da harabe bir evde yaşayan 70 yaşındaki vatandaş, Büyükşehir Belediyesince huzurevine yerleştirildi. Yaşlı vatandaşın harabe bir evde yaşadığı tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı adamın yaşadığı ev.
Yaşlı adamın yaşadığı ev.

Ordu'nun Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi’nde H.S’nin harabe durumdaki bir evde yalnız yaşadığını öğrenen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler duruma müdahale etti. Eve giden ekipler, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilen H.S’yi Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevine yerleştirdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatı doğrultusunda evi olmayan kimsesiz vatandaşları tespit etmeye başladıklarını belirtti.

Yapılan incelemeler sonrası Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde, 70 yaşındaki kimsesiz vatandaşın zor şartlarda harabe bir evde yaşamını sürdürdüğünü gördüklerini aktaran Bilkay, "Kayıtsız kalmayarak daha iyi imkanlarda yaşamını sürdürmesi için onu huzurevine yerleştirdik. Vatandaşımız artık yaşamını daha iyi bir ortamda sürdürecek" dedi.

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