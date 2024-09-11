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Hayat

Harbiye’de üç büyük konser

04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:52 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Harbiye Açık Hava Sahnesi
Harbiye Açık Hava Sahnesi

Jolly Joker Açık Hava Konserleri, sonbaharda müzikseverleri şarkıcılarla buluşturmaya devam ediyor. 2008 yılında başlayan konser serisi, 16 yıldır kesintisiz sürüyor. Konser serisi kapsamında 26 Eylül’de Murat Boz, 27 Eylül’de Hakan Altun, 28 Eylül’de ise Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Gülşen, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel gibi isimlerle 40 binin üzerinde müzikseveri buluşturan etkinliğin biletleri için Biletix’i ziyaret edebilirsiniz.


#Harbiye
#konser
#müzik
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