Harbiye’de üç büyük konser

2011’den beri düzenli olarak aylık ve yıllık bandrol raporları yayınlayan YAYFED’in istatistiklerine göre, eğitim ve çocuk-gençlik türünde kitap üretimi arttı. Geçen yıl 34 milyon olan çocuk-gençlik kitabı sayısı bu yılın ilk sekiz ayında 38,5 milyona ulaştı. Yayıncılar, ailelerin çocuk kitaplarına para harcamaktan korkmadığını söylüyor.