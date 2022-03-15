Harem’in şifa merkezi kapılarını açıyor

Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümünde süren restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Harem’de yer alan Kadın Efendiler, Cariyeler Taşlığı, Kara Ağalar Taşlığı ve Harem Hastanesi’ndeki çalışmaların ardından sarayın gezilecek alanı da iki kat artmış olacak.

Daha önce depo olarak kullanılan bölümler, eserlerin taşınmasıyla onarıma girdi. Topkapı Sarayı’nın, idaresinin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na geçmesiyle hızlanan onarım çalışmalarının yaz ortasında tamamlanması planlanıyor. 2014’ten bu yana restorasyonda olan haremin bir bölümü, onarımın ardından ilk kez halka açılacak. Daha önce özel misafirlerin, devlet görevlilerinin ve üst düzey misafirlerin görebildiği bu bölümler, genel ziyarete kapalıydı.

Tecrid odası da var

Cariyelerin tedavilerinin yapıldığı kırkmerdiven taş basamaklarından inilen Harem Hastanesi ve Çamaşırhanesi, ziyarete açılacak olan yerlerden en çok merak edilenleri. Daha önce depo olarak kullanılan bu yerler, cariyelere hastalık süresince hizmet ediyordu. Hastaların tedavileri burada yapıldığı gibi, çamaşırhanede de hastaların eşyaları özel olarak yıkanıyordu. Cariyelerin vefat ettiğinde yıkanıp kefenlendiği alanlar da onarılan alanlar arasında bulunuyor. Salgın hastalık ihtimaline karşı yapılan tecrit odaları da restorasyondan geçiyor. Harem’deki detaylı çalışmada, duvarlardaki derin çatlakların onarımı, eski kalem işlerinin ortaya çıkarılması gibi süreçler takip ediliyor. Derz dolgularının güçlendirildiği ve kalem işçiliğinin yapıldığı onarım sonrası, hastane ve çamaşırhaneye ilişkin şifa tası gibi obje ve eserler bu alanlarda sergilenecek. Haziran ayı gibi açılması planlanan harem, ziyaretçilerini ağırlayacağı günü bekliyor.

Gezi alanı iki kat artacak

Restorasyon çalışmaları hakkında açıklama yapan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, 2 yıllık çalışmalarının sona geldiğini belirterek “Harem’in şu an gezilen kısmını muhtemelen 2 katına çıkaracağız. Gerek Cariyeler Taşlığı, gerek Kara Ağalar Taşlığı ve diğer kısımlarda sürdürdüğümüz restorasyonlar da yüzde 70-80 oranında tamamlandı. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda bu kısımları ziyarete açmayı planlıyoruz” dedi.

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