Hayat Haremin şifa merkezi kapılarını açıyor
KÜLTÜR SANAT

Harem’in şifa merkezi kapılarını açıyor

Topkapı Sarayı’nın en ilgi çeken bölümlerinden Harem-i Hümayun’daki restorasyonda sona gelindi. Daha önce depo alanı olarak kullanılan Harem Hastanesi ve Çamaşırhanesi’nin ziyarete açılmasıyla gezilecek alan genişlerken o döneme ilişkin eserler de ziyaretçilere sunulacak.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Harem’in şifa merkezi kapılarını açıyor
Harem-i Hümayun

Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümünde süren restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Harem’de yer alan Kadın Efendiler, Cariyeler Taşlığı, Kara Ağalar Taşlığı ve Harem Hastanesi’ndeki çalışmaların ardından sarayın gezilecek alanı da iki kat artmış olacak.

Daha önce depo olarak kullanılan bölümler, eserlerin taşınmasıyla onarıma girdi. Topkapı Sarayı’nın, idaresinin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na geçmesiyle hızlanan onarım çalışmalarının yaz ortasında tamamlanması planlanıyor. 2014’ten bu yana restorasyonda olan haremin bir bölümü, onarımın ardından ilk kez halka açılacak. Daha önce özel misafirlerin, devlet görevlilerinin ve üst düzey misafirlerin görebildiği bu bölümler, genel ziyarete kapalıydı.

Tecrid odası da var

  • Cariyelerin tedavilerinin yapıldığı kırkmerdiven taş basamaklarından inilen Harem Hastanesi ve Çamaşırhanesi, ziyarete açılacak olan yerlerden en çok merak edilenleri. Daha önce depo olarak kullanılan bu yerler, cariyelere hastalık süresince hizmet ediyordu. Hastaların tedavileri burada yapıldığı gibi, çamaşırhanede de hastaların eşyaları özel olarak yıkanıyordu. Cariyelerin vefat ettiğinde yıkanıp kefenlendiği alanlar da onarılan alanlar arasında bulunuyor. Salgın hastalık ihtimaline karşı yapılan tecrit odaları da restorasyondan geçiyor. Harem’deki detaylı çalışmada, duvarlardaki derin çatlakların onarımı, eski kalem işlerinin ortaya çıkarılması gibi süreçler takip ediliyor. Derz dolgularının güçlendirildiği ve kalem işçiliğinin yapıldığı onarım sonrası, hastane ve çamaşırhaneye ilişkin şifa tası gibi obje ve eserler bu alanlarda sergilenecek. Haziran ayı gibi açılması planlanan harem, ziyaretçilerini ağırlayacağı günü bekliyor.

Gezi alanı iki kat artacak

Restorasyon çalışmaları hakkında açıklama yapan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, 2 yıllık çalışmalarının sona geldiğini belirterek “Harem’in şu an gezilen kısmını muhtemelen 2 katına çıkaracağız. Gerek Cariyeler Taşlığı, gerek Kara Ağalar Taşlığı ve diğer kısımlarda sürdürdüğümüz restorasyonlar da yüzde 70-80 oranında tamamlandı. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda bu kısımları ziyarete açmayı planlıyoruz” dedi.

Topkapı Sarayı’nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80’i tamamlandı
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devriyle hız kazanan Harem-i Hümayun bölümündeki restorasyon çalışmalarının yüzde 80'ni tamamlandı.<br>
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Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Harem Hümayun'un Kadın Efendiler, Cariyeler Taşlığı, Kara Ağalar Taşlığı ve Harem Hastanesi ilk kez ziyarete açılırken, gezilebilecek alan kapasitesi de 2 katına çıkarılacak.<br>
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Sultan Abdülaziz dönemindeki kolera salgınında istifade edildiği bilinen bölümün, kalem işçiliği çalışmalarının da büyük bir titizlikle devam ettiği görüldü.<br>
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\"Birkaç ay içerisinde de bu kısımları ziyarete açacağız\"<br><br>Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Topkapı Sarayı Harem bölümü aslında iki kısımdan oluşuyor. Birincisi Harem'de yaşayanların bölümü ki, bunlar valide sultan, padişah, hanım sultanlar ve şehzadelerin bölümüdür. İkincisi ise Harem'e hizmet edenlerin bölümüdür. Bunların başında cariyeler gelmektedir. Bölümle ilgili bilgi verecek olursak, Cariyeler Taşlığı olarak isimlendirdiğimiz ve içinde bulunduğumuz bu kısımın bir tarafında hamamları, diğer tarafında Kadın Efendiler daireleri bulunmaktadır. Hemen yanında Cariyeler Koğuşu, alt kısımda da Cariyeler Hastanesi (Harem Hastanesi) bulunmaktadır. Milli Saraylar Başkalığı olarak Topkapı Sarayı'nı devir aldıktan sonra bu kısımların restorasyonu için hızlı bir şekilde çalışma başlattık. Birkaç ay içerisinde de bu kısımları ziyarete açacağız\" diye konuştu.
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\"Restorasyon çalışması yüzde 70-80 oranında tamamlandı\"<br><br>Harem bölümünün ilgi uyandırdığını belirten Kocaman, “Harem'in şuan da gezilen kısmını muhtemelen 2 katına çıkaracağız. Gerek Cariyeler Taşlığı, gerek Kara Ağalar Taşlığı ve diğer kısımlarda sürdürdüğümüz restorasyonlarda yüzde 70-80 oranında tamamlandı. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda bu kısımları ziyarete açmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır çalışmalarımız sürdürmekteyiz. En önemli kısımlar ise buralardaki kalem işleridir. Bizim kalemkarlarımız tarafından özenle bunlar yürütülmektedir. Aslına uygun, orijinal bir halde sürdürülüyor. Bir de en çok merak uyandıran ve ilgi çeken bölümü Harem bölümü bu kısımlar bugüne kadar açılmamış Milli Saraylar olarak biz buraların restorasyonlarını tamamlıyoruz ve ziyaretçilerimizin buralara olan meraklarını kısa zamanda gidereceğiz\" ifadelerini kullandı.
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Topkapı Sarayı’nda restorasyonda olan Harem bölümün yüzde 80’i tamamlandı
Topkapı Sarayı'nda restorasyonda olan Harem-i Hümayun bölümünün çalışmalarının yüzde 80'ni tamamlandı. Kadın Efendiler, Cariyeler Taşlığı, Kara Ağalar Taşlığı ve Harem Hastanesi'nin restorasyonun tamamlanmasının ardından ziyaretçilerin gezilebileceği alanların kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.


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