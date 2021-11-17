Hayat Harry Potter oyuncuları yeniden bir araya geliyor Return to Hogwarts fragmanı yayınlandı, gösterim tarihi açıklandı
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Harry Potter oyuncuları yeniden bir araya geliyor: 'Return to Hogwarts' fragmanı yayınlandı, gösterim tarihi açıklandı

Harry Potter'ın 20. yılının şerefine çekilecek bir araya gelme programı Return to Hogwarts duyuruldu. Oyuncuların film setinde bir araya geleceği özel program, 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te yayınlanacak.

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Harry Potter oyuncuları yeniden bir araya geliyor: Return to Hogwarts fragmanı yayınlandı, gösterim tarihi açıklandı
Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor.

Harry Potter’ın ilk filmi dün 20'nci yaşına girdi. 20'nci yıla özel bir şeyler yapılacağı aylar önce Warner Bros. tarafından duyurulmuştu. Ama kimse filmin yıldızlarının yeniden bir araya geleceği bir yapıma büyük bir olasılık vermedi. Derken Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üçlüsünü bir araya getirecek ‘Return to Hogwarts’ bir fragmanla duyuruldu.

Harry Potter film serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, dün 20 yaşına bastı. Gelmiş geçmiş en iyi fantastik serilerden biri olarak görülen Harry Potter’ın son filmi ise 2011 yılında vizyona girmişti. Yani seri, hayranlarına veda edeli de 10 sene geçti. Bu süreçte oyuncu kadrosuna da serinin kendisine de büyük bir özlem yaşandı. HBO da aynı Friends Reunion’daki gibi bu özleme son vermek için kolları sıvadı.

'HOGWARTS'A DÖNÜŞ' 1 OCAK 2022'DE

  • Dün yayınlanan fragmanla duyurulan ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max’te yayınlanacak.

Serinin ön planında olan oyuncular Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in yanı sıra 8 film boyunca gördüğümüz birçok isim de bu bölümde yer alacak. Oyuncular, filmlerin büyük bir kısmının çekildiği Hogwarts setini ziyaret ederek eski günleri yad edecek.

Yayımlanan 52 saniyelik fragmanda film serisinden bazı sahneler görülüyor ve 'efsane kadronun 'sihrin başladığı yere' döneceği' belirtiliyor.

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