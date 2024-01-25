Hasarlı camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Afet bölgesindeki tescilli taşınmaz kültür mirası kategorisindeki 8 bin 500 yapının hasar tespit çalışmaları, onarım ve restorasyonları yapılıyor. 3 yıl içerisinde depremde zarar gören tüm yapıların ayağa kaldırılması hedeflenirken haziran ayından itibaren eserler birer birer açılacak. 10 şehirde ağır yıkıma sebep olan depremde, aralarında cami, kilise, sinagog ve müzelerin bulunduğu kültürel ve tarihi varlıkların birçoğunda hasar oluştu. Hasar alan veya yıkılan tarihi yapıların yeniden ihya çalışmaları bir yıldır devam ediyor. Bu eserlerden 2024’te hizmete açılacakların yanında, gelecek yıl tamamlanacaklar da bulunuyor. Gaziantep'teki camilerle ilgili de yoğun çalışmalar devam ediyor. En hafif hasarlı olanlara öncelikli olarak başlandı. Bu camilerden bazıları Ramazan ayında açılacak.