Hasene kurban kampanyası ile 95 ülkede milyonlarca mazlum ve mağdura umut oldu

Hasene Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Kurban ile kardeşlik sürsün" sloganıyla yürüttüğü kurban kampanyasıyla milyonlarca mazlum ve mağdura umut oldu. Kampanya, 95 ülke ve bölgede 450 gözlemcinin denetiminde gerçekleştirildi ve tam 252 bin 41 kurban hissesinin kesim ve dağıtımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 milyon 400 bin 390 aileye ulaşıldı ve mazlum ve mağdurların yüreğine dokunarak onlara yardım eli uzatıldı. Hasene, kardeşlik duygularını canlı tutmak ve insanlık değerlerini pekiştirmek adına yürüttüğü çalışmalarıyla, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ihtiyaç sahibine umut verdi.