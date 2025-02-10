İskender Güngör – KÖLN

Hasene gönüllüleri, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’un batısında, Kazak kökenlilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde kömür yardımı dağıttı. Ancak bölgedeki yoğun kömür kullanımı, şehirde nefes almayı bile zorlaştıran zehirli bir duman tabakası oluşturuyor. Gönüllüler, bu dumanın oksijen oranını azalttığını ve insanların akli melekelerine dahi zarar verebilecek seviyelere ulaştığını belirtti.





Hasene'den Moğolistan ve Kırgızistan'a kış yardımı: Eksi 35 derecede yaşam mücadelesi Hayat / Aktüel





Norveç’ten gelen Hasene yardım görevlisi Mehmet Temel, bölge halkının çaresizliğinin tarif edilemez boyutlarda olduğunu ifade ederek, kaldıkları otelin camlarını ağır dumandan dolayı açamadıklarını söyledi.

GÜNLERCE YANMAYAN SOBALAR

Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’dan yaklaşık 1.800 km batıda bulunan Bayan-Ölgiy bölgesine ulaşan ekip, burada %95’i Kazak Müslümanlardan oluşan bir nüfusa yardım götürdü. Hava sıcaklığının -15 ile -35 derece arasında değiştiği bölgede, kömür ve yakacak büyük önem taşıyor. Çünkü insanlar hem ısınmak hem de yemek pişirmek için sobalarını kullanmak zorunda.

Bölgeye daha önce de fitre ve zekât yardımları için geldiklerini belirten gönüllüler, bu yıl da kömür ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı. Ancak bazı evlerde günlerce yanmayan sobalar ve yiyecek içecek namına hiçbir şeyin kalmadığını görmek, ekibi derinden etkiledi.

“Kömürün dumanıyla akıl sağlığını kaybetmiş insanların, adı sadece ev olan çöp yığınları içinde yaşadığını gördük.” diyen bir yardım görevlisi, altı yetimin yaşadığı buz gibi bir eve girdiklerini ve içeride ne yakacak ne de yiyecek bir şeyin bulunduğunu anlattı. Tırlarla kömür dağıtımı sırasında, bazı evlerde sobayı tutuşturacak kâğıt veya çıranın dahi olmadığını fark eden ekip, acilen ek planlama yaparak temel gıda maddeleri de temin etti.

YOLDA DONMAK ÜZERE OLAN BİR ADAMA YARDIM

Bölgedeki zorlu yol koşullarında ilerlerken, benzini bitmiş ve 24 saattir mahsur kalmış bir adamla karşılaşan ekip, cep telefonu çekmeyen bu alanda çaresiz kalan kişinin soğuktan donan keçisi ve koyununun telef olduğunu gördü. Hızlı bir şekilde müdahale eden gönüllüler, adamı kurtardı ve güvenli bir noktaya ulaştırdı.

KIRGIZİSTAN’DA KÖMÜR VE GIDA YARDIMLARI

Hasene ekibi, Kırgızistan’ın Narin ve başkent Bişkek kentlerinde de yardımlar gerçekleştirdi. Ekipte yer alan İshak Karabacak, bölgede zengin ve fakir arasındaki büyük uçuruma dikkat çekerek, bazı bölgelerde doğalgazla ısınma sağlanırken, fakir kesimlerin kömür sobası kullanarak hayatta kalmaya çalıştığını belirtti. Ancak kömür sobaları, ciddi sağlık sorunlarına neden olan zehirli gazlar yayıyor.

Ekip, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye kömür yardımı yaparken, aynı zamanda içinde makarna, pirinç, sıvı yağ, salça, tuz, çay ve yoğunlaştırılmış süt gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanya paketleri de dağıttı.

BUZ GİBİ EVDE YAŞAM MÜCADELESİ VEREN ÇOCUKLAR

“Bir odalı bir evde en büyüğü 12 yaşında olan üç çocuk yüreğimizi burktu” diyen Karabacak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Baba ölmüş, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Buz gibi evde üç çocuk tek başlarına kalmış. O manzarayı görünce insan ister istemez kendi çocuğunu, torunlarını düşünüyor. Duygularımızı bastırarak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Kiminin ameliyat masraflarını ödedik, kiminin çocuklarına kıyafet aldık. Avrupa’dan gönderilen yardımları alan her insanın sevinçle ellerini açıp dua ettiğini görmek bizi hem mutlu etti hem de daha fazlasını yapamamaktan dolayı üzdü.”

Yapılan yardımların ne kadar hayati olduğunu bizzat yaşayarak gördüklerini belirten ekip üyeleri, bir ton kömürün, hatta bir çuval kömür veya bir paket makarnanın bile insan hayatında ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha anladıklarını ifade etti.



