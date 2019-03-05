Hayat Hasköyün Hızırı
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Hasköy'ün Hızır'ı

Beyoğlu Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı. Şimdi herkes "Hızır" adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paşa Ali Bilgin yardımı verenlerin, ‘Patronumuz sağ olsun’ dediklerini söylüyor.
Paşa Ali Bilgin yardımı verenlerin, ‘Patronumuz sağ olsun’ dediklerini söylüyor.

İstanbul Hasköy’de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşuyor. Bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları arasından içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor. Sabah kalktıklarında zarfları görenler, içini açtıklarında da büyük şaşkınlık yaşıyor. Her zarfta bin TL bulunuyor. Aynı zarfların başka evlere de bırakıldığını öğrenenler, daha sonra bunun bir yardım zarfı olduğunu anlayarak rahatlıyor. Şimdi herkesi 'Hızır' adını verdikleri bu hayırseveri merak ediyor.

PATRONUMUZ SAĞ OLSUN

  • Mahalle sakinlerinden Paşa Ali Bilgin yardımı alırken yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler." Mustafa Bilgin şunları söyledi: “Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar.”

Mustafa Bilgin

HERKES MUTLU OLDU

Bir diğer mahalle sakini Yaşar Bilgin de "Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu. 2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30 da diğerini de gece 23.30'dan sonra dağıtmışlar. Bizde babam almış. Sabah dağıtıldığında. Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. Duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor" diye konuştu.

Oğuzhan Erzurumlu

BURAYI UNUTMAYAN BİRİ

Oğuzhan Erzurumlu ise, "Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Bir sonraki gelmelerinde verdiklerine vermemişler. Araştırmışlar ihtiyacı olanlara vermişler. Allah razı olsun. Benim tahminim burada eskiden oturan daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir parayı dağıtan kişi. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız" dedi.

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