Hayat Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi
GENEL SAĞLIK

Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi!

Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi

Rusya’da ilk teşhis sonrası tedavi olmayan kadının omzundaki tümör devasa hale geldi. Tümörü artık taşıyamayan kadın için doktorlar yeni yöntemler arıyor.

Haber Merkezi İHA
Kadın için doktorlar yeni yöntemler arıyor.
Kadın için doktorlar yeni yöntemler arıyor.

Rusya’ya bağlı Komi Cumhuriyetinde yaşayan 50 yaşındaki Elena isimli kadın halsizlik ve omuz ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yapılan incelemede, omzunda bir tümörün büyümeye başladığını öğrendi.

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Beynindeki 25 tane tümörü kendi tedavi etti

Kadının omzundaki tümör cerrahi müdahale ile alınamaz hale geldi.

Yoksul olduğu nedeniyle tedaviyi reddetti

Tıp dilinde ’osteosarkomu’ olarak, halk dilinde ise kemik tümörü olarak bilinen tümörün tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen doktorlar aileyi tedaviye bir türlü ikna edemedi. Kadının kocası yoksul oldukları gerekçesiyle tedaviyi reddederek eşini evine götürdü.

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Yeni tedavi yöntemleri aranıyor

Ancak 1 yıl içerisinde kadının omzundaki tümör devasa hale geldi. Tümör, ağırlığının yanı sıra oluşan yaralarla da hasta kadına zarar verdi. Hastaneye tekrar getirilen 50 yaşındaki kadın tedavi altına alınırken, kadının yaşamasının neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.

Kadının omzundaki tümör cerrahi müdahale ile alınamazken doktorlar, kadının yaşaması için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

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