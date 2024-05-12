Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, MHRS'de yapılan değişikliklerin detaylarını tek tek açıkladı. Randevu sisteminde yapılan değişikliğie göre ertesi gün randevusu olan hasta saat 20.00'ye kadar onay verecek. Onaylı randevu sistemi uygulaması ne zaman başlayacak? İşte MHRS onaylı randevu sisteminin ayrıntıları...