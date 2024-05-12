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Hayat

Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor

Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor. Yeni dönemde, hasta randevu tarihinden bir gün önce ya onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak.

11:31 - 12/05/2024 Pazar
Diğer
Onay verilmezse randevu iptal edilecek.
Onay verilmezse randevu iptal edilecek.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki düzenleme yarın hayata geçiyor. Yeni düzenleme ile randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar onay istenecek.


Randevu onayı internet veya ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.


Onay verilmezse randevu iptal edilecek


Onay vermeyenlerin randevusu iptal edilecek. İptal edilen randevular hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boşalan randevular öncelikli olarak daha önce sistem üzerinden talepte bulunanlara verilecek.


65 yaş üstü hastalar muaf olacak


Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastalar ise muaf olacak.


#MHRS
#Onaylı Randevu
#Hastane
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