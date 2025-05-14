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Hastanelerde yaşanan yığılmayla ilgili uyarı: Önce aile hekimine gidin

Hastanelerde yaşanan yığılmayla ilgili uyarı: Önce aile hekimine gidin

09:4514/05/2025, Çarşamba
IHA
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Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanelerde yaşanan yığılmalarla ilgili öncelikle vatandaşları aile hekimine gitmesi uyarısında bulunarak "Lütfen aile hekimine gidin. O gerek görürse sizi kendisi de randevu alarak ilgili hastaneye uzmana gönderebilir" dedi.

En çok serzeniş aldıkları konuların başında randevu sisteminin geldiğini belirten Usta, "Randevu sisteminin uygulanmaya başlaması yaklaşık 14 yılı buluyor. Covid 19'dan önce vatandaşımıza ‘Randevu sistemimiz var randevu alarak gelin' dediğimizde kimse randevu almıyordu. Yüzde 15-20 oranında kullanılıyordu. Covid salgınında ‘randevu almadan gelme' olayını söyledik. Çünkü o dönem temaslar birikmeler yüz yüze görüşmeler sıkıntı oluşturabiliyordu. Covitten sonra tekrar aynı düzende hizmetlerin devamlılığını sağlamaya gayret ettik. Bu seferde randevu sisteminde, bir hekime açabileceğimiz kapasitemiz belli. Maksimum 40-42 randevu açabiliyorsun. Bu da her hastaya 10 dakikalık zaman ayırma demektir. Her hastanın 10 dakikalık süre hakkı vardır, dememiz gerekiyor. Hasta yoğunluğumuz çok olduğu için iki katı hasta ile muhatap olunduğundan hekimlerimiz de özveriyle gelen hasta yoğunluğuna bakma dürtüsünde olduklarından ortalama bir hekim 80 hastaya bakmakta. 40'ını randevu ile baktığına göre diğer 40'ı randevusuz gelen hastalardan oluşmakta. Yani randevusuz olan hastalarda eskiden olduğu gibi geldiğinde muayene olabilmektedir" dedi.


Bazı branşlarda hekim sıkıntımız var

Bazı branşlarda hekim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Usta, "Bir kısım branşlarda hekim eksikliğimiz bulunuyor. Özellikle Cildiye, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji gibi. Bunlarla alakalı kadrolarımıza göre taleplerimizi yapmaktayız. Bakanlığımız aile hekimliği sistemini bu kadar güçlendirmişken her bir vatandaşımızın hasta olduğunda önce aile hekimine gitmesi aile hekiminin bakması durumunda uzmana ihtiyaç var dediğinde sevkini sağlayabilirsek hastanelerde bu tür yığılmalar olmayacaktır. Randevu ile gelen hastalara arzu ettiğimiz hastanın hakkı olan 10 dakika ayrılabilecek çok daha konforlu çok daha verimli bir tedavi şeklini hekimlerde hastalar da bulabilecektir. Bu anlamda lütfen aile hekimine gidin. O gerek görürse sizi kendisi de randevu alarak ilgili hastaneye uzmana gönderebilir" diye konuştu.




#trabzon
#sağlık
#aile hekimi
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