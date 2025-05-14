Hastanelerde yaşanan yığılmayla ilgili uyarı: Önce aile hekimine gidin

En çok serzeniş aldıkları konuların başında randevu sisteminin geldiğini belirten Usta, "Randevu sisteminin uygulanmaya başlaması yaklaşık 14 yılı buluyor. Covid 19'dan önce vatandaşımıza ‘Randevu sistemimiz var randevu alarak gelin' dediğimizde kimse randevu almıyordu. Yüzde 15-20 oranında kullanılıyordu. Covid salgınında ‘randevu almadan gelme' olayını söyledik. Çünkü o dönem temaslar birikmeler yüz yüze görüşmeler sıkıntı oluşturabiliyordu. Covitten sonra tekrar aynı düzende hizmetlerin devamlılığını sağlamaya gayret ettik. Bu seferde randevu sisteminde, bir hekime açabileceğimiz kapasitemiz belli. Maksimum 40-42 randevu açabiliyorsun. Bu da her hastaya 10 dakikalık zaman ayırma demektir. Her hastanın 10 dakikalık süre hakkı vardır, dememiz gerekiyor. Hasta yoğunluğumuz çok olduğu için iki katı hasta ile muhatap olunduğundan hekimlerimiz de özveriyle gelen hasta yoğunluğuna bakma dürtüsünde olduklarından ortalama bir hekim 80 hastaya bakmakta. 40'ını randevu ile baktığına göre diğer 40'ı randevusuz gelen hastalardan oluşmakta. Yani randevusuz olan hastalarda eskiden olduğu gibi geldiğinde muayene olabilmektedir" dedi.