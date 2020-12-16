"Hastayım" diyerek tahliye talep eden Halil Sezai ilk kez görüntülendi: Müzik çalışmalarına başladım
Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan şarkıcı Halil Sezai, cezaevi günlerinin ardından ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sezai "Müzik çalışmalarına başladım" dedi.
Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından Ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti. Şarkıcı, olayın ardından ilk kez önceki gün Ümraniye’de görüntülendi.
BİR FOTOĞRAF STÜDYOSUNA GİRİYORDU
Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai’nin yanında kız arkadaşı da vardı. Arkadaşının araçtan inmesine yardımcı olan Sezai, o sırada objektifleri fark etti.