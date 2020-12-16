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Hayat "Hastayım" diyerek tahliye talep eden Halil Sezai ilk kez görüntülendi Müzik çalışmalarına başladım
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"Hastayım" diyerek tahliye talep eden Halil Sezai ilk kez görüntülendi: Müzik çalışmalarına başladım

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan şarkıcı Halil Sezai, cezaevi günlerinin ardından ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sezai "Müzik çalışmalarına başladım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Halil Sezai Ümraniye'de görüntülendi.
Halil Sezai Ümraniye'de görüntülendi.

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından Ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti. Şarkıcı, olayın ardından ilk kez önceki gün Ümraniye’de görüntülendi.

BİR FOTOĞRAF STÜDYOSUNA GİRİYORDU

Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai’nin yanında kız arkadaşı da vardı. Arkadaşının araçtan inmesine yardımcı olan Sezai, o sırada objektifleri fark etti.

Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı darp ettiği skandal olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı darp ettiği skandal olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da yaşlı adamı evine zorla girip dövdüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı adamı evden çıkarıp boynuna sarıldığı, eşyalara zarar verdiği görülüyor.


TEK SORUYA CEVAP VERDİ

  • Muhabirlerin “Müzik çalışmalarınıza başladınız mı” sorusuna “Evet, başladık” diye yanıt veren şarkıcı, Hüseyin Meriç’le davası hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

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Halil Sezai tahliye edildi
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Komşusunu darp eden Halil Sezai hakim karşısında
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Komşusunu darp eden Halil Sezai hakim karşısında

Komşusunu döven Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor
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Komşusunu döven Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
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Halil Sezai'nin avukatı ortaya çıkan yeni görüntülerle tahliye istedi
İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

Yaşlı adamı 'Ezan mı okuyorsun lan sen' diyerek yumruklayan Halil Sezai adliyeye getirildiği sırada ezan okunuyordu
OYNAT 00:59
Yaşlı adamı 'Ezan mı okuyorsun lan sen' diyerek yumruklayan Halil Sezai adliyeye getirildiği sırada ezan okunuyordu
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e dakikalarca şiddet uygulayan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Paracıkoğlu, ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Bu sırada öğlen ezanının okunması dikkatlerden kaçmadı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcının sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi
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Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Bu adam bir kere daha evimize girdi
Ünlü şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da yaşadığı bir tartışmada yaşlı bir adamı darp etmişti. Sezai'nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam basın mensuplarına konuştu. Behkam, “Dün sabah saat sekiz otuzda buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Evimizin her yerine kamera ses görüntülü kameralar koyduk. Çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi, yine ben yoktum' ifadelerini kullandı.

Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu
OYNAT 02:19
Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu
Ünlü sanatçı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Star TV'ye açıklamalarda bulunan yaşlı adam, 'Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu...' ifadelerini kullandı.


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