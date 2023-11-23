Hat Sergisi'nin yeni durağı Tanzanya

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü açılış konuşmasında, Dar Es Salaam’dan Jerusalem’a, Gazze’ye ve Filistin’e selam göndererek İsrail’in katliamlarına dikkat çekti. Hanönü, “Tanzanya, İslamiyet’le Hicrî 1. yüzyıldan itibaren tanışmış olmakla birlikte, günümüzde hala halkın üçte birini Müslüman kesim oluşturuyor. Albayrak Grubu olarak bizlerin de yegâne düşüncesi, gönül bağlarının hesaplayabileceğimiz kilometrelerden çok daha uzun yollar katedebileceği ve İslamiyet mirasına sahip çıkmak için Türkiye’nin değil Dünya’nın dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşabileceğimiz yönünde. Bu nedenle TİKA ile güçlerimizi birleştirerek Tanzanya ile kurduğumuz güçlü iletişimi ve her geçen gün ivme kazanan ekonomik yatırımlarımızı kültür sanat faaliyetleri ile pekiştirmeyi ve buradaki Müslüman kardeşlerimizle bağlarımızı kuvvetlen-dirmeyi amaçlıyoruz”