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Hat Sergisi'nin yeni durağı Tanzanya

Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi'nin, Özbekistan ve Azerbaycan'dan sonraki yeni durağı Tanzanya oldu. TİKA'nın katkılarıyla gerçekleşen serginin açılışına, Zanzibar Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mgeni Hassan Juma ile Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:25 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Güllüoğlu, Abdullah Hanönü.

Mehmet Güllüoğlu, Abdullah Hanönü.

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü açılış konuşmasında, Dar Es Salaam’dan Jerusalem’a, Gazze’ye ve Filistin’e selam göndererek İsrail’in katliamlarına dikkat çekti. Hanönü, “Tanzanya, İslamiyet’le Hicrî 1. yüzyıldan itibaren tanışmış olmakla birlikte, günümüzde hala halkın üçte birini Müslüman kesim oluşturuyor. Albayrak Grubu olarak bizlerin de yegâne düşüncesi, gönül bağlarının hesaplayabileceğimiz kilometrelerden çok daha uzun yollar katedebileceği ve İslamiyet mirasına sahip çıkmak için Türkiye’nin değil Dünya’nın dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşabileceğimiz yönünde. Bu nedenle TİKA ile güçlerimizi birleştirerek Tanzanya ile kurduğumuz güçlü iletişimi ve her geçen gün ivme kazanan ekonomik yatırımlarımızı kültür sanat faaliyetleri ile pekiştirmeyi ve buradaki Müslüman kardeşlerimizle bağlarımızı kuvvetlen-dirmeyi amaçlıyoruz”

ifadelerini kullandı.

AÇILIŞA DEĞERLİ İSİMLER KATILDI

21 Kasım’da gerçekleşen açılış, Zanzibar Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mgeni Hassan Juma, Türkiye Cumhuriyeti Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Nijerya, Katar, Filistin Endonezya, Somali, Mısır, Komar, Umman Tanzanya Büyükelçileri, TİKA Dar Es Salaam Kordinatörü Filiz Şahinci, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Yeni Şafak Dijital Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Türkiye Maarif Okulu yöneticileri ve Hattat Seyit Ahmet Depeler eşliğinde yapıldı.



#Albayrak Medya
#Hat Sergisi
#Sanat
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