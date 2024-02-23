Hat yolcuğunda ilk durak Tunus

Albayrak Grubu'na ait 10 yıllık Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi, bu yılki ilk durağı olan Tunus’ta sanatseverlerle buluşuyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla gerçekleşen sergide, Tunus Devlet yetkilileriyle birlikte çok sayıda önemli isim yer aldı. Sergi, 28 Şubat tarihine kadar Tunus Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde sanatseverleri bekliyor olacak.

25 ÖNEMLİ ESER

Önemli hattatlar tarafından hazırlanan 25 eser Tunus Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde sergilenecek. Serginin açılışına Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Albayrak Grubu Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve grup yöneticileri katıldı.

ALBAYRAK’IN EN GÜZİDE ESERLERİ TUNUS’TA

Albayrak Grubu Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, 300 yılı aşkın süre Osmanlı egemenliğinde kalan Tunus’ta Türk kültüründen izler görmenin ve iki medeniyet arasındaki ilişkileri dil ve kültür çerçevesinde izlemenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Hanönü, “Artık bir geleneğe dönüşmüş sergimizin 10 yıllık serüveninin en güzide eserlerini burada siz değerli sanatseverlerle buluşturuyoruz. Usta hattatlarımızın aylarca devam eden çalışmalarının neticesi olan bu eserleri Tunus’ta sergilemek bizler için bir gurur kaynağı” diye konuştu.

300 yıllık geçmişe dayanan türk-tunus dostluğu

Türk-Tunus dostluğu sadece askeri alanda değil aynı zamanda 300 yıllık kültürel geçmişe sahip. Bu nedenle serginin yurt dışındaki ilk durağı Tunus olarak tercih edildi. Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz son 3 yılda 8 farklı şehir, 21 ayrı mekân, yurt dışında 4 farklı ülkeye misafir olarak toplamda 3 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşmıştı.







