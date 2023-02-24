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Hayat

Hatay yerle bir olmuştu: 124 yıllık tarihi cami depreme meydan okudu

Asrın felaketinin üzerinde büyük hasar gören kentte binlerce ev ve tarihi hasar zarar görürken 124 yıllık tarihi cami depremi küçük hasarlarla atlattı.

11:25 . 24/02/2023 Cuma
IHA
24 yıllık tarihi cami depreme meydan okudu

24 yıllık tarihi cami depreme meydan okudu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 19 gün geçti. 11 ili etkileyen depremlerin ardından binlerce ev ve iş yeri enkaza dönüştü.

Öte yandan tarihi eserlerde de büyük hasarlar oluştu.

Depremin bilançosu belirleniyor

Enkaz kaldırma işlemlerinin başladığı birçok kent hayalet şehirlere dönüştü. Yaşanan depremin bilançosu gözler önüne seriliyor. Depremde büyük hasar alan Hatay'da birçok tarihi cami ve eser büyük zarar gördü.

124 yıllık cami depreme dayandı

Bunun yanı sıra Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve 1317 yılında yapımı tamamlanan tarihi Yenişehir Camii, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere karşı adeta meydana okuyor. Tarihi Yenişehir Camii'nin, depremler sonrasında sadece minaresinde çatlak olduğu görüldü.

"Birkaç defa deprem gördü ve 2 defa yandı"

Yenişehir Camii İmamı Abdulgani Akay şu ifadeleri kullandı: Camimiz birkaç defa deprem gördü ve 2 defa yandı. Halen ayakta duruyor. Deprem sonrası minarede çatlaklıklar mevcut.



#hatay
#reyhanlı
#maraş
1 saat önce
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