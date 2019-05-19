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Hayat Hatayda ebabil kuşu bulundu
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AKTÜEL

Hatay'da ebabil kuşu bulundu

Hatay'da Cemil Karaman isimli vatandaş motosikletle yolda giderken yolda bulup evine götürdüğü kuşun, bir çok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Ebabil, sağangiller familyasından 16–17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türü.
Ebabil, sağangiller familyasından 16–17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Cemil Karaman isimli vatandaş motosiklet ile yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi. Kuşun Fil suresinin anlattığı ve bir çok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu tespit eden Karaman, kuşa evinde bakıyor.

Cemil Karaman, Ebabil kuşunu yolun ortasında gördüğünü belirterek, "Motosikletle yolda giderken yolun ortasın da bir kuş gördüm ve durdum. Kuşu yolun ortasından aldım ve baktım bu kuş farklı bir kuş. Havaya attım uçsun diye ama uçamadı. Bende bu kuşu eve aldım geldim şimdi ise kuşa kendi imkanlarımla bakıyorum. Çevreye sorduğumda evcil bir kuş olmadığını ebabil kuşu olduğunu söylediler" dedi.

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