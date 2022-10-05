​Hatt-ı Müstakim Çifte Minareli Medrese’de.

Hattat Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı “Hatt-ı Müstakim Hüsnühat Sergisi” Üsküdar’dan sonra Erzurum’da tarihi Çifte Minareli Medrese’de sergilendi. Serginin açılışına, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve Ahmet Kutluhan’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Serginin açılışında konuşan Kutluhan, ecdadın kendilerine bıraktığı bu mirası bozmadan, çizgisinden şaşırtmadan, bir sonraki nesle aktarmanın gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi. Kutluhan’ın öğrencileriyle çıktığı yolculuğun ikinci durağı olan sergi, hüsnühat sanatında usta-çırak ilişkisinin örneklerini sunuyor. Toplamda 33 sanatçı tarafından oluşturulan 48 eserin yer aldığı sergi, 10 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.