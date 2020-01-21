Hattatım demeye korkardık

Hat ve ebru sanatçısı, yazar Prof. Dr. Uğur Derman Cumhuriyet sonrası hat sanatının sekteye uğradığını belirtti. Derman, Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği 100 Yüze İmza ve Söyleşi’de gelenekli sanatlardan bahsetti. Samed Karagöz’ün sunduğu etkinlikte Derman, hattın 1400’lü yılların sonunda Şeyh Hamdullah’ın sayesinde Arap hattı olmaktan çıkıp milli hüviyet kazandığını söyledi.
RAFAEL’E DEĞİŞİLMEZ
- Tuğra ve methiyelerin kaldırılması hakkında 1927’de kanun çıkarıldığını ve 28’de harf değişikliğine gidildiğini hatırlatan Derman, “Rahmetli üstadım Necmeddin Okyay, 30’lar için ‘Hattatız demeye korktuğumuz yıllar’ derdi. Öyle ki o dönemde yazıyla meşguliyeti görülen karakola götürülüyor, dava açılıyor” dedi. Derman, hat eğitiminin tarihinden de bahsederek, şunları kaydetti: “Babıali’de 1915’te açılan Medresetü’l-Hattatin, başarılı şekilde çalışan bir mektep. Buranın 36’da Güzel Sanatlar Akademisi’ne Türk Tezyini Sanatlar Şubesi olarak bağlanması gündeme geliyor. Eski mektepteki hat ise 28’de harf inkılabıyla kaldırılıyor. İstanbul Mebusu Salah Cimcoz, Mustafa Kemal Paşa’ya, ‘Paşam, benim nazarımda hat öyle bir sanattır ki bir Rafael tablosuyla Rakım’ın celi sülüs Besmele’sini koysanız ben Rakım’ınkini tercih ederim. Üstelik bu sanatın Batı’da mukabili olmadığı için yarın öbür gün tamir gerektiğinde Avrupa’dan bir üstat da getiremeyiz’ diyor. Mustafa Kemal Paşa da okunması değil, sadece yazılmasına müsaade ederek Akademi’de bu yolun açılması sağlanıyor.