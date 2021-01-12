Hattatlardan 2021’e selam

İlber Ortaylı'dan 'Orhan Pamuk ve Elif Şafak' okumayın tavsiyesi: Nobelli yazarın Türkçesi bozuk, diğeri Türkçe bilmiyor

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, görev yaptığı üniversitenin panelinde Elif Şafak ve Orhan Pamuk için kullandığı ifadelerle gündeme geldi. İki yazarın da Türkçesinin bozuk olduğunu söyleyen Ortaylı şöyle konuştu: 'Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesini ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime 'bu romanı okuyun' demiyorum, 'okumayın' diyorum. Orhan Pamuk'u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk.'