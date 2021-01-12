Hayat Hattatlardan 2021e selam
KÜLTÜR SANAT

Hattatlardan 2021’e selam

Hattatlardan 2021’e selam

Albayrak Grubu’nun geleneksel Albayrak Hat Takvimi Sergisi bu yıl kıymetli hattatlar tarafından Kur’ân-ı Kerim’deki “Selâm” âyetlerinden yola çıkılarak hazırlandı. 12 hattatın 12 ay için büyük özenle hazırladığı eserler ketebe.org adresinde ziyarete açıldı.

Kültür Sanat Servisi Yeni Şafak
Hat sanatının kıymetli isimlerini buluşturan eserler, 2021 takviminin yapraklarını süslüyor. Sergide yer alan eserler dijitalin yanı sıra Albayrak Grubu’nun binasında da sergileniyor.
Hat sanatının kıymetli isimlerini buluşturan eserler, 2021 takviminin yapraklarını süslüyor. Sergide yer alan eserler dijitalin yanı sıra Albayrak Grubu’nun binasında da sergileniyor.

Albayrak Grubu’nun geleneksel Albayrak Hat Takvimi Sergisi 7. kez izleyiciyle buluştu. Her yıl kıymetli hattatlar tarafından hazırlanan takvim serisinde bu yıl Kur’an-ı Kerim’den “selam” ayetleri farklı bir bakış açısıyla hattatlar tarafından büyük bir özenle yazıldı. 12 ayda toplam 12 hat sanatçısının gelenek ve modern yorumuyla hazırladığı takvimin her yaprağında bir ayet yer alıyor.

  • Albayrak Grubu tarafından bir gelenek haline getirilen Ramazan yazılarıyla takvim projelerinin 7. sayısı; “2021/1442-1443 Hat Takvimi” için oluşturulan koleksiyon, pandemi nedeniyle bu yıl dijital sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. “2021 Hat Takvimi”ni “Selam’’ adlı dijital sergide yer alan eserleri www.ketebe.org adresinden ziyaret edebilirsiniz. Sergide bu yıl Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Aydın Kızılyar, Davut Bektaş, Ferhat Kurlu, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Zeki Seyidoğlu’nun eserleri yer alıyor.
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