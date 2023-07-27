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Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki yangınlarla mücadelesi sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kullanılan hava araçlarının bugün Türkiye'de 264 saat uçuş yaptığını, 1021 sorti ve 3 bin 347 ton su atımı gerçekleştirildiğini, Yunanistan'da ise 4 günde 214 sorti ve 634 ton su atımı yaptığını açıkladı.

09:40 . 27/07/2023 Perşembe
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Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki yangınlarla mücadelesi sürüyor.

Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki yangınlarla mücadelesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından, Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale eden hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yurt içi ve dışında orman yangınlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği anlatarak, şu sözlere yer verildi:

264 saat uçuş icra edildi

"Ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçları tarafından 26 Temmuz tarihinde toplam, 264 saat uçuş icra edildi 1021 sorti yapıldı 3347 ton su atımı gerçekleştirildi. Ayrıca Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçlarımız tarafından 23-26 Temmuz'da 214 sorti yapıldı 634 ton su atımı gerçekleştirildi."




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Yunanistan
#Türkiye
#yangın
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