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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak organ nakli için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak organ nakli için havalandı

16:5720/05/2025, Salı
AA
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak organ nakli için havalandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak organ nakli için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Kayseri'den alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kayseri'den İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Kayseri'den alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kayseri'den İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.




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