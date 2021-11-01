Hayat Havada büyük panik Oyuncu Emre Karayel Uçakta patlama oldu diyerek paylaştı
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Havada büyük panik: Oyuncu Emre Karayel 'Uçakta patlama oldu' diyerek paylaştı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Adana-İstanbul seferini yapan uçağına yıldırım çarptı. Uçağın yolcularından oyuncu Emre Karayel, yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Uçakta patlama oldu. Yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan. Çok korktuk" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Havada büyük panik: Oyuncu Emre Karayel Uçakta patlama oldu diyerek paylaştı
Emre Karayel.

THY’nin dün Adana -İstanbul seferini yapan 2473 sefer sayılı uçağında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, TC-LOC kuyruk tescilli Airbus A333 sefer sayılı uçak, İstanbul Havalimanı seferini yapmak üzere saat 12.49’da Adana Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Uçağa kalkışından kısa bir süre sonra Adana Hava Sahası üzerinde yıldırım isabet etti. Olay nedeniyle bazı yolcular panik yaparken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uçak, saat 14.18 de İstanbul Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde tamamladı.

İHA

Uçağın yolcularından oyuncu Emre Karayel, yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Karayel, “Büyük kaza atlattık Adana’dan dönerken. Patlama oldu uçakta ve yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan. Başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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