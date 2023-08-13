Hawaii'de can kayıpları artıyor: Yangından kurtulmak için 5 saat okyanusta beklediler

ABD'nin Hawaii eyaletinde başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangınlar, ülkede son 100 yılın en çok ölümle sonuçlanan orman yangınları olarak kayıtlara geçti. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanı kaplayan alevler nedeniyle onlarca can kaybı yaşandı.

Okyanusta 5 saatlik bekleyiş

Yerleşim yerlerinin tehdit altında olması ve bölgeyi kaplayan duman, okyanusa giren bir aile tarafından kaydedildi. Hawaii'nin en büyük adalarından olan Maui’de çok sayıda sakininin yangından kurtulmak amacıyla su içinde beklediği anlar kameraya yansıdı. Yangından yayılan duman nedeniyle güçlük çekenler, 5 saatlik bekleyişin ardından kurtarıldı.

Can kaybı 93'e çıktı

Bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hawaii Valisi Josh Green, "Şimdi hepiniz bugün sahada neler olduğunu merak ediyorsunuz. Daha çok ölüm vardı. Ölenlerin sayısı 89'a yükseldi." bilgisini paylaşmıştı. Son sayı ise 93 olarak açıklandı.

Binlerce yapı yıkıldı, zarar 6 milyar dolar

Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green şöyle dedi: Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu.















